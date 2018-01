Erst seit einem Jahr ist der Anbieter von Collaboration-Lösungen,Oblong, hierzulande mit einer Niederlassung vertreten. Nun musste sich das Unternehmen bereits nach einem neuen Leiter der Münchner Dependance umschauen, denn der bisherige Regional Sales Director, Thomas Spiegl, hat Oblong verlassen, um sich "neuen Herausforderungen" zu widmen, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt.

Mary Ann de Lares Norris, Vice President EMEA bei Oblong Industries, bedauert den Weggang Spiegls: "Er leistete wertvolle Arbeit und konnte namhafte Partner und Kunden für Oblong gewinnen", bestätigt die Vizepräsidentin. Man freue sich jedoch mit Jürgen Bemmerl einen kompetenten Nachfolger gefunden zu haben. "Mit ihm konnten wir einen erfahrenen Vertriebsmann für Oblong gewinnen", meint Mary Ann de Lares Norris.

Großes Potenzial in der DACH-Region

Vor seinem Engagement bei Oblong war Bemmerl in verschiedene leitende Positionen bei Unternehmen wie Juniper, LifeSize, ForeScout, PulseSecure und NetMotion tätig. Hierdurch konnte er sich Wissen in den Bereichen Networking,Security, Collaboration und Mobility aneignen, was seiner neuen Tätigkeit zugutekommen soll.

Darüber hinaus verfügt der Manager über Erfahrungen in den Bereichen Sales- und Channel-Management. "Nachdem ich mich schon lange mit dem Thema Collaboration beschäftige kenne ich Oblong und die Mezzanine Lösungen bereits seit einiger Zeit", erklärt der neue Regional Sales Director für den Raum Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH). Er freue sich für dieses innovative Unternehmen tätig zu werden. Gerade in der DACH-Region sei das Potenzial für Oblong immens groß.