Die neue Stelle wird Spruth am 13. September 2021 antreten und von da an das Cloud-Geschäft von Ingram Micro Deutschland leiten. Der bisherige Cloud-Deutschland-Chef Eric Gitter wechselt in die globale Cloud-Organisation von Ingram Micro und übernimmt dort die Rolle des Executive Directors Global Customer Success.

Spruth blickt auf eine über 25-jährige Erfahrung im Sales Management im deutschen und europäischen Markt zurück. Seit 2016 war er als Vice President Sales New Business bei der T-Systems International GmbH in Bonn tätig und leitete dort das New Business Hunting für Sales Germany. Mit diesem Team hat er neues, breit gefächertes Business mit Corporate Accounts im Bereich der IT-Branche entwickelt und ausgebaut. Er arbeitete sehr erfolgreich an den Wachstumsthemen Cloud Computing, Cyber Security, Internet of Things, Managed Printing Services sowie Robotics und Software. Vor seinem Wechsel zu T-Systems International war Thomas Spruth vier Jahre bei der T-Systems Multimedia Solutions GmbH unter anderem für große Healthcare Accounts verantwortlich. Zuvor hatte der Vertriebsprofi unterschiedliche Management-Positionen in mittelständischen Unternehmen inne - unter anderem auch bei dem IT-Dienstleister Adesso.

Ingram Micro-Deutschland-Chef Alexander Maier dankt seinem ex-Cloud-Chef Gitter für sein bisheriges Engagement: "Unter seiner Leitung haben wir seit Ende 2019 unser Cloud-Business erfolgreich ausgebaut. Wir konnten marktbestimmende Hersteller als Partner gewinnen und erweitern den Cloud Marketplace beständig um neuen Produkte und Lösungen. Eric Gitter hat eine hochprofessionelle Basis geschaffen, auf die Thomas Spruth und sein Team nun aufbauen, um im deutschen Cloud-Markt in Tiefe und Breite kontinuierlich zu wachsen. Der Schlüssel für zukünftigen Geschäftserfolg liegt in einer konsistenten und übergreifenden Zusammenarbeit, da Cloud-basierte Services in nahezu allen IT-Lösungen Einzug halten. Hier bringt Spruth als Vertriebsprofi für komplexe Lösungen einen großen Erfahrungsschatz in Cloud- und IT-Themen mit", so Maier weiter.

Spruth selbst freut sich bereits auf seine neue Aufgabe bei Ingram Micro: "Cloud Computing und Cyber Security sind Fokusthemen der IT-Branche, mit denen ich mich intensiv beschäftige und die ich mit meinem neuen Team zielgerichtet bedienen werde. Dabei kann ich auf meine langjährige Erfahrung im Sales Management und der Personalentwicklung zurückgreifen", erklärt der Manager.

Mehr zu Ingram Micro finden Sie hier.