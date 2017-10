Die Cancom SE stellt ihr Management breiter auf und macht zum 01. November 2017 Thomas Volk zum Vorstand. Als Präsident und General Manager verantwortet er künftig die Strategie des Konzerns sowie Marketing, Vertrieb, Consulting und das internationale Geschäft.

Volk kann internationale Erfahrung als CEO und General Manager bei Global Playern sowie mittelständischen Unternehmen aus dem IT-Sektor vorweisen. Außerdem könne er ausgeprägte Kompetenzen bei Wachstums- und Transformationsprozessen vorweisen, teilt Cancom weiter mit.

Nach seiner Vertriebskarriere bei HP, die der Diplom-Informatiker nach 18 Jahren als VP Worldwide Sales 2002 beendete, wurde Thomas Volk zum EVP bei Sybase bestellt. 2006 kehrte er als CEO von IDS Scheer wieder nach Deutschland zurück, war 2009 Mitgründer der Timmaron Group in Kalifornien, 2010 Aufsichtsratsvorsitzender der P&I AG in Wiesbaden und im folgenden Jahr auch bei SNP aus Heidelberg.

Danach leitete Volk bis 2013 bei Dell die Geschäfte in Deutschland, UK und Frankreich und war zudem in weiteren IT- und Investmentfirmen in Spitzenfunktionen tätig, wo er bis dato zahlreiche Merger sowie Akquisitionen begleitete.

CFO wird Vorstandsmitglied

Als weitere personelle Maßnahme soll CFO Thomas Stark offiziell in den Vorstand berufen werden. Zu seinem Ressort zählen die Bereiche Finance, Governance, Risk und Compliance, Investor Relations, Legal, Human Resources sowie Corporate Information Systems und Security. (KEW)