Bei D-Link Deutschland geht eine Ära zu Ende: Thomas von Baross verlässt das Unternehmen nach fast 20 Jahren. Seine bisherigen Aufgaben als Managing Director und Vice President Northern, Central und Eastern Europe übernehmen mit Chi-Yang Chou und Wan-Fen Cheng zwei langjährige D-Link-Beschäftigte. Sie kommen aus der Zentrale in Taiwan. Die Expertise im deutschen und europäischen Markt, die von Baross durch seine berufliche Laufbahn hatte, können sie nicht vorweisen.

Thomas von Baross kam 2005 zu D-Link. Er war zuvor seit Februar 2003 Geschäftsführer sowie Vertriebs- und Marketingleiter von Bintec. 2004 hatte er auch die Verantwortung für Vertrieb und Marketing des Ulmer W-LAN-Spezialisten Artem übernommen. Beide Unternehmen fusionierten zum 1. Oktober 2004. Im Dezember 2004 gab von Baross seinen Abschied von Funkwerk bekannt.

Frühere Stationen seiner Karriere waren die Position als Director International B2B Solution Management & Support bei Tiscali sowie Stellen bei Broadnet und Hutchison Telecom. Bei D-Link folgte er auf Klaus Dieter Hesse und startet in einer Zeit mit ambitionierten Wachstumsplänen - die oft Garant für einen Schleudersitz und eine kurze Amtszeit sind. Nicht so bei von Baross und D-Link.

2014 wurde von Baross bei einer von ChannelPartner organisierten Umfrage unter einer 13-köpfigen Expertenjury zu einem der 100 wichtigsten Köpfe im Channel gewählt. Unter seiner Leitung schaffte es D-Link bei den Channel Excellence Awards auch regelmäßig ins Ranking der vom Channel präferierten Netzwerk-Hersteller. In den vergangenen Jahren belegte das Unternehmen zudem auch mehrfach gute Plätze in der Kategorie "Zubehör".

In Erinnerung bleiben wird auch die 2007 von D-Link in Deutschland ausgehende Aktion, mit der "Horstbox" der in Deutschland übermächtigen Konkurrenz durch die Fritzbox von AVM etwas entgegenzusetzen. Der Versuch scheiterte letztlich zwar, er war aber doch Ausdruck dafür, dass es D-Link in Deutschland unter von Baross geschafft hatte, sich in der fernöstlichen Firmenzentrale Gehör zu verschaffen - was nicht nur bei D-Link keine Selbstverständlichkeit ist.

Thomas von Baross will es mit über 60 nochmal wissen

"Es war mir eine große Freude, über viele Jahre hinweg die strategische Ausrichtung von D-Link mitzugestalten", blickt Thomas von Baross auf seine Zeit bei D-Link zurück. "Besonders spannend war der Ausbau unserer Geschäftstätigkeiten in Nord-, Zentral- und Osteuropa, den ich federführend verantworten durfte. Vielen Dank an das gesamte Team für die inspirierende Zusammenarbeit. Meinen Nachfolgern wünsche ich viel Erfolg und freue mich jetzt auf neue Herausforderungen."

"Wir danken Thomas von Baross für seine Hingabe, mit der er die Geschicke von D-Link in Deutschland, Nord-, Zentral- und Osteuropa geleitet hat", sagt D-Link-Chairman Viktor Kuo. "Seine visionäre Führung hat maßgeblich dazu beigetragen, D-Link als Anbieter von Netzwerklösungen im Markt nachhaltig zu etablieren. Wir schätzen seine umfangreichen Erfahrungen und seine Fähigkeit, mit der er das Unternehmen und das Team kontinuierlich weiterentwickelt hat. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute."

Nachfolgeregelung mit Doppelspitze

Die Aufgaben von Thomass von Baross als Managing Director und Vice President Northern, Central und Eastern Europe übernehmen jetzt Herr Chi-Yang Chou und Frau Wan-Fen Cheng. Chou kam im Jahr 2006 zu D-Link. Vor seiner Rolle als Geschäftsführer verantwortete er im Hauptsitz in Taiwan die Pan-Europäische Business Division. Zuvor hatte er mehrere Führungspositionen in IT-Unternehmen inne. Frau Cheng kam nach unterschiedlichen leitenden Funktionen in der ITK-Industrie 2021 als Senior Vice President zu D-Link.

