Check Point hat Thorsten Freitag zum Vice President of Sales in EMEA ernannt. Freitag löst auf dieser Position Bruno Darmon ab, der nach 15 Jahren andere Aufgaben innerhalb der weltweiten Vertriebsorganisation des Unternehmens übernimmt. In seiner neuen Rolle als VP EMEA berichtet Freitag an Dan Yerushalmi, Chief Customer Officer (COO) bei Check Point. Freitag kam 2020 als VP Sales für Europa zu Check Point.

Freitag hat über 30 Jahre Erfahrung in der Führung von Technologieunternehmen. Zu den Stationen seiner Laufbahn gehören unter anderem die Stelle als Senior Vice President bei F5 Networks, als Executive Vice President bei Infoblox, als CEO bei Claroty und als Vizepräsident für EMEA bei Mist Systems, einem inzwischen von Juniper übernommenen WLAN-Spezialisten.

"Wir heißen Thorsten Freitag in der globalen Vertriebsleitung von Check Point herzlich willkommen", sagt COO Dan Yerushalmi. Er sei zuversichtlich, dass Freitag mit seiner Erfahrung einen der wichtigsten und wachsenden Märkte für Check Point voranbringen wird.

