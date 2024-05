Mit der Ernennung von Thorsten Oevel zum neuen Regional Sales Director DACH erweitert Pax8 sein europäisches Führungsteam. Er folgt auf Alvaro Robles, der zum Director of Strategy EMEA ernannt wurde, und David Treiberg, der nun als Regional Sales Directors für Nordeuropa und die baltischen Länder zuständig ist. Oevel verantwortet als Regional Sales Director das operative Geschäft in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, den weiteren Ausbau der Marktpräsenz und die Umsetzung der Unternehmensstrategie, erste Anlaufstelle für MSPs beim Thema Cloud-Software zu werden.

Mehr Pax8-Präsenz in DACH

Nach seinem Start 1999 bei Actebis Peacock wechselte Thorsten Oevel 2004 zu Microsoft Deutschland, wo er insgesamt rund 18 Jahre in unterschiedlichen Positionen tätig war. Dort habe er in unterschiedlichen Funktionen erfolgreich Teams geleitet und deren Produktivität und Leistung steigern können, teilt Pax8 mit. Zuletzt war Oevel bei Microsoft als Sales Lead DACH für Media Saturn und Amazon zuständig.

SaaS-Anbieter Pax8 spricht vor allem Managed Service Provider (MSPs) und IT-Dienstleister mit kleinen und mittelständischen Kunden an. Der Pax8-Marketplace bietet den Resellern einen einfachen, effizienten und transparenten Weg, Cloud-Software zu kaufen, zu verkaufen und zu verwalten, teilt der Spezial-Distributor weiter mit.

"Der IT-Markt wandelt sich und mit ihm der Channel", erklärt Thorsten Oevel. "Wie der Channel einkauft verändert sich ebenfalls. Unser bisher einzigartiger Marketplace hilft dem Channel, bei diesem Wandel auf der Gewinnerseite zu bleiben. Ich komme in einer spannenden Wachstumsphase des Unternehmens in der EMEA-Region zu Pax8. Ich freue mich darauf, mit neuen Partnern zusammenzuarbeiten, um Pax8 langfristigen Erfolg zu bringen."

"Thorsten verfügt über einen breiten Erfahrungsschatz in der Vertriebsleitung und ein tiefes Verständnis des Technologiemarktes", kommentiert Aaron Watts, VP Sales EMEA bei Pax8. "Diese Ernennung unterstützt uns beim weiteren Ausbau unseres Geschäfts und unserer Partner-Community in Deutschland, Österreich und in der Schweiz."

Lesen Sie auch: Führungswechsel bei Pax8