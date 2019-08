Die Ectacom GmbH nimmt ab sofort die Lösungen der ThreatQuotient, Inc. aus Virginia in ihr Portfolio auf. Die Vertriebsexperten aus München sollen als Schlüsselpartner das Wachstum der Experten für Threat Hunting und Incident Response im deutschsprachigen Raum vorantreiben.

ThreatQuotient, mit Zentrale in der Nähe von Washington DC und einer EMEA-Niederlassung in London, bietet Security-Operations-Plattformen an. Zusammen mit Ectacom als exklusiven Distributor soll ab sofort auch die DACH-Region erschlossen werden. Der gezielt ausgesuchte VAD besitzt die wichtigen Schnittstellen für eine Kooperation, teilt ThreatQuotient weiter mit.

Für das US-Unternehmen ist die Zusammenarbeit ein wichtiger Meilenstein in der Region, mit der nicht nur die Möglichkeiten im Bereich Business Development ausgebaut werden. Auch könne man so besser auf bestehende Kunden und Partner zugehen sowie die Voraussetzungen sowohl in Bezug auf Professional Services als auch im Bereich Trainings und Schulungen verbessern.

Gesucht und gefunden

„Das Security-Know-how von Ectacom ist riesig, dort versteht man unsere Vision und hat schnell erkannt, welchen Mehrwert wir den Unternehmen gemeinsam bieten können“, sagt Markus Auer, Regional Manager Central Europe bei ThreatQuotient. „Wir haben mit Ectacom einen erfahrenen Partner gefunden, der unser Wachstum deutlich beschleunigen wird. Neben dem hervorragenden Draht zu End-Usern bringt Ectacom zudem noch sein einzigartiges Netzwerk an Channel-Partnern mit. Neben klassischen VAD-Resellern ist ThreatQuotient auch für Dienstleister und Consultants interessant.“

„ThreatQ und die anderen Produkte von ThreatQuotient passen hervorragend in unser Portfolio. Dabei sind wir immer sehr kritisch bei der Herstellerauswahl“, erläutert Tome Spasov, geschäftsführender Gesellschafter bei Ectacom. „Besonders im Bereich KRITIS, Industrie und Finance sehen wir einen großen Mehrwert. Als einer der führenden Distributoren im Bereich IT-Sicherheit, mit unserem Selbstverständnis auch anspruchsvollste Security-Herausforderungen lösen zu können, freuen wir uns auf die Partnerschaft mit ThreatQuotient.“

Ectacom und ThreatQuotient präsentieren sich am gemeinsamen Stand 616 in der Halle 9 der It-sa 2019 vom 8. bis 10. Oktober 2019 in Nürnberg. Als besonderes Highlight sollte dabei noch die Standparty im Oktoberfest-Ambiente am 9. Oktober 2019 erwähnt werden.

