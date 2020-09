Der US-amerikanische Anbieter Thycotic hat in München seine dritte europäische und erste deutsche Niederlasssung eröffnet. Bisher war das Unternehmen in Europa mit eigenen Büros in London und Madrid vertreten. Eigenen Angaben soll mit dem Schritt der steigenden Nachfrage nach Privileged Access Management (PAM) in der DACH-Region Rechnung getragen werden. Außerdem sucht man "gezielt die Nähe zu lokalen Kunden und Partnern, um diese fortan noch enger betreuen zu können", teilt Thycotic mit.

Aus dem Büro in der Herzogspitalstraße 43 in der Münchner Innenstadt werden nun die Aktivitäten von Thycotic in den Bereichen Privileged Access Management, Applikationskontrolle und Least Privilege-Sicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesteuert. Geleitet wird die Niederlassung von Stefan Schweizer, der im Frühjahr 2020 als Vice President Sales DACH zu dem Unternehmen gekommen ist.

Mehr zum Thema: Thycotic baut Channel-Team auf

"Thycotic konnte jüngst bedeutende Erfolge verzeichnen und steht vor allem in DACH vor weiteren positiven Veränderungen - die Eröffnung eines Deutschland-Standortes war hier die logische Antwort, sowohl für unser Team als auch unsere Kunden", so Schweizer. München sei nicht nur wegen der Nähe zu Österreich und der Schweiz ein guter Dreh- und Angelpunkt für die deutschsprachigen Aktivitäten, auch als bedeutender Technologiestandort sei die Stadt attraktiv.

Im Channel-Bereich intensivierte der PAM-Spezialist im Frühjahr seine Partnerschaft mit Acmeo. Inzwischen ist der VAD Exklusivdistributor von Thycotic in Deutschland und Österreich. Mit Telonic konnte man zudem einen weiteren wichtigen Partner gewinnen, der sein Dienstleistungsangebot für Managed Services um die Thycotic-Angebote "Secret Server" und "Privilege Manager" erweitert hat.