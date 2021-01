Thycotic, Anbieter einer Cloud-basierenden Pam-Lösung (Privileged Access Management) geht mit einer deutlich vergrößerten Vertriebs- und Marketing-Mannschaft ins neue Jahr. Im deutschsprachigen Raum kamen gleich vier Neuzugänge hinzu. Der Anbieter kann es sich leisten, denn eigenen Angaben zufolge hat er seinen Umsatz in der Region im Vorjahr verdreifacht. Anzeichen für eine positive Entwicklung gibt es schon länger: So wurde im Herbst 2020 ein eigenes Büro in Deutschland eingerichtet, Norbert Methe als Enterprise Account Manager für Süddeutschland und die Schweiz geholt und im Frühjahr die Zusammenarbeit mit dem Distributor Acmeo intensiviert.

Nun verantwortet Pablo Bergengruen als Senior Strategic Partner Alliance Manager bei Thycotic den strategischen Ausbau des Partnergeschäfts. Der studierte Informatiker war zuletzt leitender Sales Manager beim IAM-Anbieter One Identity. Zu seinen früheren Stationen gehören auch über zehn Jahre im Vertriebs- und Alliance-Management bei Oracle.

Mit Michael Gramse als Enterprise Sales Executive DACH kam zum erstem Januar zudem ein erfahrener Security-Vertriebler zu Thycotic. Er soll im Team von DACH-Vice President Stefan Schweizer neben der Neukundenakquise auch die Betreuung, Pflege und Weiterentwicklung bestehender Geschäftsbeziehungen übernehmen. Gramse ist im Channel unter anderem aus seiner Zeit bei Fortinet und bei Kaspersky bestens bekannt. Er war seitdem unter anderem noch bei Malwarebytes und zuletzt bei Onegini einem Spezialisten für Customer Identity Access Management (CIAM) tätig.

Ebenfalls von Onegini hat Claudia Göppel zu Thycotic gewechselt. Sie als Senior Marketing Managerin DACH dem Anbieter nun für Marketing- und Kommunikation in der DACH-Region verantwortlich. Erfahrungen im Markt für Identity Management hat sie unter anderem aus Ihrer Zeit bei Ping Identity.

In der Vertriebsmannschaft hat zudem Anna Rewers als Endpoint Software Sales Executive angefangen. Sie bringt mehr als 20 Jahren Berufserfahrung im IT-Security-Umfeld mit und managt bei Thycotic den Vertriebszyklus der Least-Privilege-Produktreihe. Vertriebspartner kennen Rewers womöglich noch von Ihren Stationen bei Tenable, Gemalto und Trend Micro.

"Der PAM-Markt boomt und vor allem die Nachfrage nach Anwendungsbereichen wie Datacenter oder Cloud Access ist hoch", sagt Stefan Schweizer, VP Sales DACH bei Thycotic. "Dank unseren vier Neuzugängen ist unser Team jetzt optimal aufgestellt, um unseren Vertriebspartnern und Kunden eine optimale Betreuung und Unterstützung zu bieten."