Thycotic und Centrify haben ihre Anfang März 2021 angekündigte Fusion jetzt abgeschlossen. Beides sind etablierte Anbieter im Markt für Privileged Access Management (PAM). Gemeinsam wollen sie ab sofort als Anbieter für Cloud-Identitätssicherheit auftreten - zunächst unter dem Namen ThycoticCentrify, irgendwann ab der zweiten Jahreshälfte dann unter einem neuen Namen, der die Geschäftstätigkeit besser ausdrückt.

Das neue Unternehmen soll mit dem Investor TPG Capital im Rücken und den Möglichkeiten zur schnellen Bereitstellung über das PAM-as-a-Service-Angebot von Thycotic sowie den Möglichkeiten und der operativen Erfahrung von Centrify in komplexen Umgebungen eines umfangreiches SaaS-Angebot bereitstellen. "Wir sind überzeugt, dass ThycoticCentrify alle notwendigen Qualitäten mitbringt, um die sich stets weiterentwickelnden Anforderungen an die Identitätssicherheit über alle Branchen hinweg zu erfüllen", sagt Art Gilliland, CEO von ThycoticCentrify. "Das neu entstandene Unternehmen wird umfassende PAM-Lösungen liefern, die in der Cloud und für die Cloud entwickelt wurden und unseren Kunden eine geschäftliche Transformation ermöglichen."

ThycoticCentrify in Deutschland

In Deutschland dürfte das bisherige Thycotic-Team die weitere Entwicklung bestimmen. Es konnte nicht nur 2020 seinen Umsatz um über 200 Prozent steigern, sondern war in den vergangenen Monaten schon zielstrebig und mehrfach erweitert worden.

Zum Beispiel kam kürzlich Reza Ghafouri als Enterprise Sales Executive Manager DACH dazu. Schon früher im Jahr konnte Thycotic vier weitere Neuzugänge melden: Pablo Bergengruen als Senior Strategic Partner Alliance Manager, Michael Gramse als Enterprise Sales Executive DACH, Claudia Göppel als regional Verantwortliche für Marketing- und Kommunikation sowie Anna Rewers als Endpoint Software Sales Executive. Bereits im Herbst 2020 stieß Norbert Methe als Enterprise Account Manager für Süddeutschland & Schweiz zu Thycotic.

Die Leitung des Teams hat seit dem Frühjahr 2020 Stefan Schweizer als Vice President Sales DACH inne. Der Bedeutung des DACH-Marktes für sein Geschäft trug der Anbieter im Herbst 2020 endlich auch mit der Eröffnung einer Deutschland-Niederlassung gebührend Rechnung.

Das Centrify-Team war dagegen deutlich kleiner. Martin Kulendik, der seit September 2019 Regional Sales Manager DACH bei Centrify war, hat das Unternehmen verlassen. Er ist seit Anfang April als Regional Sales Director DACH beim IAM-Anbieter Silverfort. Zur künftigen Rolle der weiteren, bisherigen Centrify-Mitarbeiter in Deutschland ist aktuell noch keine abschließende Aussage möglich.

