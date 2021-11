Die US-amerikanische ThycoticCentrify baut ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten in der DACH-Region mit den bereits seit September 2021 tätigen Andreas Müller als Director Large Accounts DACH, Claudia Specht als Marketing Manager DACH sowie Gary Cuenoud als Sales Executive Schweiz weiter aus. Damit will der PAM-Spezialist die Neukundenakquise und die Betreuung der Vertriebspartner verstärken.

Der Zusammenschluss der beiden PAM-Spezialisten Thycotic und Centrify zeige auch in der DACH-Region erste Synergieeffekte, heißt es weiter aus der Münchener Niederlassung. Ziel sei es, den Kunden das "Beste aus beiden Welten" in einer gemeinsamen Lösung anzubieten. Die Fusion zu ThycoticCentrify ließ auch die Mitarbeiterzahl des DACH-Teams ansteigen, was zum Bezug neuer Räumlichkeiten in der bayerischen Metropole führte.

Personeller Zuwachs

Mit Andreas Müller als Director Large Accounts DACH gewinnt ThycoticCentrify einen erfahrenen Manager und Vertriebsmitarbeiter für Cybersicherheit und Compliance, der seit mehr als 20 Jahren erfolgreich in der IT-Branche tätig ist. Zuletzt als Regional Director CEE bei Vectra AI tätig, war Müller davor bei Unternehmen wie Check Point, Ivanti, Matrix42 oder Appsense.

Als neue Marketing Managerin DACH kam Claudia Specht ins Unternehmen. Sie folgt Claudia Goeppel, die zukünftig als Director Marketing die Region EMEA verantwortet. Marketingexpertin Specht kann auf über 20 Jahre IT-Erfahrung schöpfen, die sie bei Barracuda, Exclusive Networks, der Westcon Group und als Unternehmerin sammeln konnte.

Gary Cuenoud soll als neuen Sales Executive für die französischsprachige Schweiz den Regional Sales Manager Markus Mehnert unterstützen. Cuenond, langjähriger Microsoft-Manager, war zuletzt als Account Executive Customer Care bei ItnetX tätig. Beide Mitarbeiter berichten direkt an den Vice President Sales DACH, Stefan Schweizer.

"Ich bin sehr froh, dass wir mit Gary Cuenond einen erfahrenen Sales-Profi gewinnen konnten, der den Schweizer Markt und die dortige Channel-Landschaft bestens kennt", erklärt Stefan Schweizer. "Unsere Expansion in der Schweiz ist ein bedeutender Schritt, um in der DACH-Region weiterhin stark zu wachsen."

"Das gilt mit Claudia Specht und Andreas Müller gleichfalls für den deutschen Markt", ergänzt Schweizer. "In Zeiten von zunehmender Remote-Arbeit ist das Privileged Access Management (PAM) wichtiger denn je. Mit unseren bewährten Lösungen wie Secret Server und Privilege Manager ist ThycoticCentrify hervorragend positioniert, um die Ansprüche unserer bestehenden und neuen Kunden in der DACH-Region zu erfüllen."

