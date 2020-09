Beim Namen Tibco denken viele im Channel - wenn überhaupt an irgendetwas - gerade noch an Enterprise Application Integration und Middleware. Der Umbau des Unternehmens nach dem Einstieg des Investors Vista Equity Partners 2014 zu einem Spezialisten für Business Intelligence und Business Process Management (BPM) ging weitgehend im Stillen vor sich. Dieses Angebot ging im Wesentlichen aus der Übernahme des Spezialisten Spotfire 2007 hervor. Trotz durchaus interessanter Angebote in dem Bereich ist die Vertriebs- und Partnerstrategie unklar gewesen. Die Liste der europäischen Partner auf der Tibco-Webseite ist nicht nur recht knapp, sondern auch sehr heterogen und reicht von AWS und Google über Tech Data und GFT bis zu Unternehmen wie Prodato und Syncwork, die bei ihren Kunden Projekte im SAP- und Oracle-Umfeld durchführen.

Mit der Ernennung von Tony Beller zum Senior Vice President für das Partner-Ökosystem und den OEM-Vertrieb sollen die Partner nun stärker in den Mittelpunkt rücken. Belller soll mit dem Partner-Ökosystem neue Märkte aufbauen, den Umsatz steigern und zum Kundenerfolg beitragen. Dabei setzt Tibco weiterhin auf einen breiten Partner-Mix - von Service-Providern über Reseller und Systemintegratoren bis zu ISVs, OEM- und Technologiepartnern.

Beller bringt für seine neue Aufgabe über 20 Jahre Erfahrung im IT-Channel und bei der Betreuung von Partner-Allianzen mit. Zuletzt war er bei Anaplan, einem Anbieter einer SaaS-Plattform für "Connected Planning" - also einer Plattform zur Unterstützung komplexer Planungsprozesse in Vertrieb und Betrieb bei großen Unternehmen. Dort baute Beller ebenfalls das Partner-Ökosystem auf und entwickelte neue Vermarktungskanäle.

Beller bringt Partner-Erfahrung bei ServiceNow und Salesforce mit

Davor war er Chief Channel Officer bei ServiceNow und zehn Jahre bei Salesforce tätig. Bei Slesforce leitet er unter anderem Leiter den Bereich Professional-Services für Nord-, Mittel- und Südamerika, baute weltweit die Partner-Enablement-Organisation sowie das Cloud-Alliance-Programm auf und leitete das Partnermanagement in den Regionen EMEA, APAC und Amerika. Frühere Stationen von Beller waren Taleo, ein 2012 von Oracle übernommener Anbieter von Cloud-Software fürs Personalwesen, sowie bei Oracle selbst und bei Peoplesoft. Erfahrungen mit Oracle hat er also ausreichend, im SAP-Umfeld muss er sich dagegen auf sein Team in Deutschland verlassen.

"Ziel unseres Partnerprogramms ist es, Einfachheit, Vorhersagbarkeit sowie Rentabilität zu fördern und so den Unternehmenswert unserer Kunden durch Software und Dienstleistungen zu steigern", erklärt Scott Roza, President and Global Head of Customer Operations bei Tibco: "Wir freuen uns, dass Tony Beller uns beim Aufbau eines größeren und leistungsfähigeren Partner-Ökosystems unterstützt. Ich bin davon überzeugt, dass uns seine umfangreiche Erfahrung künftig auf vielfältige Weise helfen wird."

"Ich bin seit zwei Jahrzehnten in dieser Branche und war immer von Tibcos stetig wachsendem Portfolio beeindruckt" ergänzt Beller. "Tibcos Führungsmannschaft weiß, dass Partner für diese Entwicklung entscheidend sind. Ich freue mich daher sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern."