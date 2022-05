Mit iOS 15 hat Apple eine sehr coole Funktion eingeführt, auf die wir in Deutschland leider etwas länger warten mussten. Doch jetzt ist es so weit, seit iOS 15.4 funktioniert "Visuelles Nachschlagen" auch hierzulande. Mit dieser Funktion identifiziert das iPhone Pflanzen und Tiere, aber auch Gemälde und Sehenswürdigkeiten in Fotos. Ein Beispiel: In Ihrem Büro steht eine sehr schöne Pflanze, die Sie sich auch gerne für Zuhause zulegen möchten. Doch Sie kennen den Namen der Pflanzenart nicht. Hier hilft Ihr iPhone und das Vorgehen ist auch sehr einfach:

Machen Sie ein Foto von der Pflanze. Am besten ist diese dabei gut zu erkennen und ausreichend beleuchtet. Öffnen Sie das Foto in Ihrer Foto-App. In der unteren Leiste tippen Sie auf das Informationssymbol (Ein umkreistes "i" mit zwei Sternen). Alternativ können Sie auch einfach nach oben streichen, wenn das Foto im Vollbildmodus ist. Über Ihrer Pflanze sollte nur ein Symbol auftauchen (schwarzes Blatt in einem grauen Kreis). Tippen Sie entweder darauf, oder auf den Menüpunkt "Nachschlagen - Pflanze". Das iPhone zeigt Ihnen nun die Treffer mit der höchsten Übereinstimmung an, sowie ähnliche Bilder aus dem Netz. Genauso können Sie auch bei Sehenswürdigkeiten, Tieren oder Kunstwerken vorgehen. Bei unseren Tests hat das iPhone bereits eine ordentliche Erfolgsquote feststellen können, sowohl den Geldbaum als auch die Orchidee hat es korrekt erkannt. Grundsätzlich werden diese Funktionen, die auf maschinellem Lernen beruhen, besser, je länger sie in Gebrauch sind. (Macwelt)