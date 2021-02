TIM erweitert seit dem Start im August 2020 seine Kooperation mit Sophos und ist nun seit Februar 2021 als Authorized Training Center zertifiziert. Der Wiesbadener VAD bietet zukünftig Trainings in den Stufen Architect, Engineer und Administrator zu den Themenbereichen XG Firewall, Central Endpoint und Server an. Dadurch profitieren Partner von einer Weiterbildungsmöglichkeit mit technischen Trainings und Expertise, um die eigene Geschäftsentwicklung mit Sophos-Produkten voranzutreiben, sagt TIM.

"Die Sophos Authorized Training Center bündeln unser Experten-Know-how in exklusiver Weise und Partner können ihr Fachwissen ganz gezielt vertiefen", erklärt Sven Janssen, Channel Sales Director bei Sophos. „Auf diese Weise stellen sie sicher, dass sich ihre Investitionen in Sophos-Lösungen maximal auszahlen. Die Training Center ermöglichen unseren Partnern in der Folge eine größere Wettbewerbsfähigkeit, da sie aktuellste Infos zu neuen Produktentwicklungen in praxisorientierten Trainings erhalten.“

Schulung und Zertifizierung

„Wir freuen uns sehr, dass die TIM AG in Sachen ATC für uns aktiv ist", so Sven Janssen weiter. „Damit können wir noch mehr Partner erreichen und die Kurse zudem häufiger und umfangreicher anbieten."

„Wir freuen uns, als ATC Trainings zu den Next-Generation-Technologien von Sophos anzubieten“, sagt Tim Henneveld, Vorstandsvorsitzender der TIM AG. „In diesem Rahmen geben unsere zertifizierten Sophos-Trainer ihr Wissen zu Data Center Security an unsere Systemhauspartner weiter. Dadurch vertiefen die Teilnehmer ihre Expertise und können ihre Kunden noch fachkundiger beraten und Lösungen implementieren.“