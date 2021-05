TIM vertreibt ab sofort die Produkte von Rubrik in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Systemhäuser unterstützt der VAD zudem mit seiner Expertise und umfangreichen Services während des gesamten Projektzyklus. Außerdem bietet TIM Schulungen und Veranstaltungen zur Aus- und Weiterbildung an und hält in seinem Solution Center Rubrik-Produkte für Schulungen vor Ort oder aus der Ferne bereit.

Rubrik steht im engen Wettbewerb mit Commvault, Cohesity, Veeam und Veritas sowie im weiteren Sinne auch mit Dell und IBM. Mit der Plattform "Rubrik Cloud Data Management" (RCDM) verspricht der Hersteller ein einheitliches Backup für alle Daten. Als hybride Lösung sichert Rubrik Daten in der Cloud und vor Ort auf Appliances mit SSD-Cache. Die SLA-basierte Steuerung und automatisierte Ausführung der Backups erleichtert die Datensicherung und reduziert den Administrationsaufwand.

Mit dem selbstentwickelten Filesystem Atlas sind laut Hersteller Backups auch vor Ransomware geschützt, weil sie unveränderbar über alle Nodes in einem Rubrik-Cluster geschrieben werden. Weitere Besonderheit ist eine Metadatenindexierung, die eine besonders schnelle, standortübergreifende Suche ermöglichen soll.

"Mit dem Rubrik-Portfolio im Bereich Backup & Recovery, Archivierung, DR und Ransomware Recovery ermöglichen wir unseren Partnern, die Anforderung an moderne hybride multi- Cloud Infrastrukturen, mit einer zukunftsorientierten Lösung zu realisieren", sagt Jörg Eilenstein TIM-Vorstand. Christian Geilen, Manager Channels CEUR bei Rubrik, bescheinigt der TIM AG "einen ausgezeichneten Ruf im Markt als Value-Added-Distribution" und freut sich "außerordentlich, dass wir und unsere Channelpartner in der DACH Region künftig von der vielfach anerkannten Expertise profitieren werden."

Rubrik aktualisiert Plattform für Cloud Data Management

Auf seiner Partner- und Anwenderkonferenz hat Rubrik erst kürzlich zahlreiche Neuerungen für seine Plattform vorgestellt. Im Wesentlichen wurden die Möglichkeiten zur Erkennung und zum Schutz von Backups für Ransomware, die Wiederherstellungsmöglichkeiten nach einem erfolgreichen Ransomware-Angriff (mit der Funktion AppsFlow), die Verwaltung und Archivierung unstrukturierter Daten (basierend auf der Übernahme von Igneous im Dezember 2020) sowie der Ausbau der bisher eher rudimentären Möglichkeiten zum Schutz von Microsoft 365 ausgebaut.

Rubrik positioniert sich im Umfeld von Microsoft 365 ebenso wie zum Beispiel Barracuda MSP, Datto oder Veeam als einer der Anbieter, die Unternehmen helfen, ihren Teil der "geteilten Verantwortung" für SaaS-Daten wahrzunehmen. Mit den Neuerungen bietet auch Rubrik nun Datensicherung und -wiederherstellung für alle Microsoft-365-Anwendungen, also Microsoft Teams, Exchange, Sharepoint und OneDrive.

Weitere Neuerungen betreffen die Sicherung von Kubernetes, die nun automatisiert mögliche Sicherung für SAP HANA in der Public Cloud und im eigenen Rechenzentrum, zusätzliche Möglichkeiten für NetApp SnapMirror, Nutanix Files und Nutanix AHV-Backups sowie den Offload von Backups auf Oracle Data Guard Standby-Datenbanken. Auch richtliniengesteuerten Backups für Cassandra-Datenbanken sowie inkrementelle Backups für vSphere Metro Storage Cluster (vMSC) sind hinzugekommen.

Kurz zuvor hatte Rubrik bereits die Partnerschaft mit Netapp vertieft. Damit stehen Rubrik-Produkte nun auch auf der Preisliste von Netapp und können so leichter von Netapp-Partnern vertrieben werden. Parallel dazu wurde die technische Abstimmung zwischen Rubrik und Netapp noch einmal vertieft.