Auf dem Global Partner Summit von Dell Technologies, der dieses Jahr im Rahmen der Dell Technologies World 2019 in Las Vegas stattfand, erhielt die TIM AG den Award als "Distributor des Jahres 2019 in EMEA". Damit würdigte Dell den Wiesbadener VAD für seine außergewöhnlichen Ergebnisse - etwa ein Umsatzwachstum von 20 Prozent - im vergangenen Jahr, sowie für sein überdurchschnittliches Engagement in Bezug auf das Lösungsportfolio des Herstellers.

Jörg Eilenstein, Vorstand der TIM AG, nahm die Auszeichnung stellvertretend für sein Unternehmen entgegen. "Dass wir mit diesem Award gekrönt werden, ist die Bestätigung des Engagements unseres großartigen Teams und der engen, vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Dell Technologies und unseren Systemhauspartnern. Dazu geführt hat ein langjähriges, nachhaltiges Investment, von dem wir jetzt gemeinsam durch tolle Erfolge in strategischen Geschäftsfeldern profitieren", so der Manager. Auf den Lorbeeren will man sich aber nicht ausruhen, die Zusammenarbeit mit Dell Technologies möchte TIM in den kommenden Monaten noch ausbauen.

Aktuell bietet der VAD Systemhauspartnern insbesondere Data-Center-Lösungen von Dell Technologies an - von Servern und Netzwerkprodukten über Storage- und Sicherheitslösungen bis zu konvergenten und hyperkonvergenten Infrastrukturen. Systemhäuser unterstützt er während des Sales- und Integrationsprozesses sowie durch Schulungen und Trainings.

"Auch die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der TIM AG, der Spirit im Team und der Wunsch, neue, zukunftsweisende Themen in der Distribution von morgen zu besetzen, zeichnen TIM aus. Daher freuen wir uns, TIM als Distributor des Jahres 2019 in EMEA auszuzeichnen", erklärt Max Arnreiter, Director Distribution, bei Dell Technologies Deutschland.

Weitere, erfolgreiche deutsche Dell-Partner

Während der Dell-Partnerkonfernez hatten neben TIM auch andere deutsche Dell-Partner Grund zum jubeln (ChannelPartner berichtete). So erhielt erhielt Tech Data mit einem Wachstum von 21 Prozent den Award als EMEA Global Distributor of the Year. Tech Data und Ingram Micro zeichnete Dell zudem mit dem "President Circle Award" in der Kategorie Distribution aus.

Von den Systemhäusern erhielt den President Circle Award die SVA System Vertrieb Alexander. Bechtle zeichnete der Hersteller mit dem Award als "New Business Partner of the Year EMEA" aus. Verdient hat sich den das Unternehmen durch 29 Prozent Wachstum im Geschäft mit Dell-Lösungen, wobei 25 Prozent mit neuen Kunden erwirtschaftet wurden.