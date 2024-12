Zu den Aufgaben von Tim Philippeit gehören unter anderem eine kundennahe, technische Beratung rund um die Produkte und Lösungen von Netwrix, Fortra und Yubico. Zudem soll der 37-Jährige Fachinformatiker die Reseller, Fachhändler und Systemhäuser von Sysob bei ihren IT-Sicherheitsprojekten unterstützen.

Erfahrung im Channel-Geschäft

Tim Philippeit war über sechs Jahre im IT-Systemhaus wp.Data tätig, wo er seine IHK-Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration absolvierte. Anschließend wechselte er in die Fachrichtung IT-Security zu Infinigate und verantwortete dort vor allem die Herstellerbetreuung. Es folgte eine weitere Station als technischer SAP-Berater bei Init Consulting. Bei Sysob, wo er seit dem Sommer 2024 tätig ist, soll Philippeit als Presales Engineer seine Technik-Expertise und seine Vertriebserfahrung im Bereich IT-Security kombinieren, um so die Partner fundiert über alle Projektgrößen hinaus beraten zu können.

"Mit Tim Philippeit haben wir einen erfahrenen Presales Engineer gewonnen, der neben dem vertrieblichen Ansatz vor allem über den für unsere Branche nötigen technischen Background verfügt", sagt Thomas Hruby, Geschäftsführer bei der Sysob IT-Distribution GmbH & Co. KG. "Wir freuen uns, dass er dadurch unsere Partner bei den heutigen oftmals sehr komplexen IT-Sicherheitsprojekten tiefgreifend beraten und zuverlässig begleiten kann."