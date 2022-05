Dell Technologies Deutschland hat Tim van Wasen zum Geschäftsführer ernannt. Er war zuletzt Vice President und General Manager Corporate Sales und verantwortete in dieser Position unter anderem das Geschäft mit Kunden aus den Bereichen Automobil, Industrie, Handel und Logistik. Davor war er für die öffentlichen Auftraggeber von Dell Technologies in Deutschland zuständig. Stéphane Paté, der nach dem Weggang von Doris Albiez im Februar 2020 alleiniger Geschäftsführer bei Dell in Deutschland wurde, geht in den Ruhestand.

Tim van Wasen kam im Jahr 2013 zu Dell Technologies, hatte seither verschiedene Führungspositionen inne. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler verfügt insgesamt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der ITK-Branche. Bei Dell war er zuvor unter anderem Senior Director Public Cloud und als Director Cloud Client Computing für die Integration des von Dell übernommenen Thin-Client-Anbieters Wyse zuständig. In dem Bereich hatte er schon Erfahrungen: Vor seiner Zeit bei Dell war van Wasen über sieben Jahre bei Chip PC, einem israelischen Wyse-Mitbewerber, für den Aufbau des Geschäfts in Europa zuständig.

Als Schwerpunkte seiner Tätigkeit nennt van Wasen, "die Diversität im Unternehmen zu fördern" und "die Nachhaltigkeitsziel konsequent zu verfolgen". Außerdem will er "Kunden dabei unterstützen, ihre digitale Transformation weiter zu beschleunigen."

