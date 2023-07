Catworkx, ein Teil der Timetoact Group, war mit Standorten in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz und ausgerüstet mit allen drei Atlassian-Spezialisierungen - "Agile at Scale", "Cloud" und "ITSM" - bereits bisher einer der größten Atlassian Platinum und Enterprise Solution Partner im deutschsprachigen Raum. Mit der jetzt erfolgten Übernahme von Stagil durch die Timetoact Group wird diese Position noch ausgebaut. Esist die sechste Akquisition seit der mehrheitlichen Beteiligung der durch Equistone Partners Europe beratenen Fonds an der Timetoact Group im Juni 2021. Über die Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Auch Stagil ist Atlassian Platinum Enterprise Solution Partner und verfügt neben den Spezialisierungen auf agile Produktentwicklung, Service Management, Projektmanagement und Prozessdigitalisierung über branchenspezifisches Wissen in den Bereichen Automotive, Automation, Finance, Insurance, Production, E-Commerce, IT Service & Operations und Software Development.

Durch den Zusammenschluss von Stagil und Catworkx entsteht der mit Abstand bedeutendste Atlassian Platinum und Enterprise Solution Partner im deutschsprachigen Raum. Das neu formierte Unternehmen kann auf rund 170 akkreditierte und zertifizierte Mitarbeiter zurückgreifen. Damit ist es auch weltweit einer der Top-Partner von Atlassian. Der Sitz im Atlassian Partner Advisory Council unterstreicht die Bedeutung.

"Zusammen mit der Timetoact Group können wir unseren Kunden eine noch bessere Integration in andere Tool-Suites, wie zum Beispiel SAP, Microsoft und Google, anbieten", sagt Björn Frauen, Co-Geschäftsführer bei Stagil. "Zeitgleich bauen wir dadurch auch unseren englischsprachigen Markt aus. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und spannende, neue Atlassian-Projekte."

"Durch exzellentes Know-how, geografische Präsenz in Deutschland und den USA sowie App-Anwendungen für den Atlassian-Marketplace ist Stagil die ideale Ergänzung für unser Portfolio", erklärt sagt Frank Fuchs, Co-Geschäftsführer der Timetoact Group. Das gelte auch für Björn Frauen als neuem Catworkx-Co-Geschäftsführer neben Michael Lüer. "Ganz besonders freut es uns, das ukrainische Entwicklungs-Team von Stagil ab sofort an Bord zu haben und die Mitarbeitenden dort zu unterstützen", sagt Fuchs.

Mit dem ebenfalls in Köln ansässigen Brainbits gehört zudem ein auf Atlassian-Consulting, Transformationsbegleitung und Webanwendungsentwicklung spezialisiertes Schwesterunternehmen zur Gruppe. Zur Timetoact Group gehören spezialisierte IT-Unternehmen an 17 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in Lettland, Malaysia, Singapur und den USA. An ihnen sind über 1.100 Personen beschäftigt.

