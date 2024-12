Das Beratungshaus aus dem Schwarzwald wurde 1998 gegründet und hat sich mittlerweile auf die Technologiefelder Business Intelligence, Big Data und KI konzentriert. Mit 25 Mitarbeitern bedient das Unternehmen Kunden aller Branchen in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Mehrs al 300 Projekte hat Join+ bei diesen Kunden erfolgreich abgeschlossen. Über 90 Prozent dieser Kunden beauftragen das Beratungshaus auch ein zweites Mal. So konnte Join+ einen zweiten Firmensitz in Konstanz am Bodensee etablieren.

» CP-Newsletter Mit unseren kostenlosen CP-Newslettern bleiben Sie stets top informiert

und erhalten Zugriff auf all unsere Studien! Hier anmelden!

Auch nach der Übernahme durch die Timetoact-Gruppe bleiben die zwei Join+-Geschäftsführer Jürgen Lutz und Erich Anhut an Bord. Sie solle die Integration ihres Unternehmens in die timetoact Group vollenden. Ermöglicht hat diese Transaktion der Finanzinvestor Equistone Partners Europe, der bereits seit Juni 2021 an der Gruppe mehrheitlich beteiligt ist.

Timetoact wurde genauso wie der jüngste Neuerwerb 1998 gegründet. Mittlerweile beschäftigt die IT-Dienstleister-Gruppe 1.350 Mitarbeiter an 30 Standorten im DACH-Raum. 2023 hat die Gruppe einen Gesamtumsatz in Höhe von 230 Millionen Euro erzielt. Der Firmenhauptsitz befindet sich in Köln. Zu den bevorzugten Kunden von Timeact gehören mittelständische und große Unternehmen aus dem Industrie-, Finanz- und Dienstleistungssektor sowie Einrichtungen der öffentlichen Hand.

Für den Join+-Geschäftsführer Erich Anhut liegen die Synergien auf der Hand: "Unser Aufgehen in der Timeact-Group eröffnet uns nicht nur die Möglichkeit, unsere Effizienz und Leistungsfähigkeit zu steigern, sondern stärkt auch unsere Position als verlässlicher Partner in der IT-Branche. Mit dem erweiterten Portfolio sind wir nun besser aufgestellt, um die sich ständig wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden zufriedenstellend zu befriedigen", so Erich Anhut.

Sein Co-Geschäftsführer Jürgen Lutz ergänzt: "Der Zusammenschluss mit Timeact verschafft uns mehr Stabilität und Planungssicherheit. Unseren Mitarbeitern bieten sich neue Karrierechancen und Entwicklungsmöglichkeiten bei der Aus- und Weiterbildung."

-"Die Akquisition von Join+ ist ein wichtiger Schritt zum Ausbau unseres Data- & AI Portfolios. Mit Erich Anhut und Jürgen Lutz haben wir zudem zwei hochmotivierte Führungskräfte für uns gewonnen. Wir freuen uns sehr", sagt Frank Fuchs, Co-Geschäftsführer der Timetoact Gruppe

Felix Binsack, sein Kollege in der Geschäftsleitung, ergänzt: "Durch den Zusammenschluss mit Join+ gewinnen wir ein höchst kompetentes und dynamisches Team hinzu, welches auch kulturell sehr gut zu uns passt. Die Akquisition unterstützt unseren Anspruch, in einem solch wichtigen Wachstumsfeld wie Data & AI, unseren Kunden eine breite und herstellerübergreifende Beratungskompetenz anbieten zu können", so Binsack weiter.



Mehr zu Timetoact:



Unter den 25 größten IT-Dienstleistern Deutschlands

Akquisition N° 11 - Trustbit aus Österreich

Akquisitionen N° 9 & 10: SAP-Knowhow von WCA

Akqusition N° 8: PKS Software aus Ravensburg