Die Timetoact Group, Anbieter von IT-Dienstleistungen für Mittelständler, Konzerne und öffentliche Einrichtungen im deutschsprachigen Raum, übernimmt die PKS Software GmbH aus Ravensburg. Über die Details der Transaktion haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart. Die beiden Unternehmen verbindet bereits eine langjährige Partnerschaft. Heidi Schmidt und Roland Zurawka, die bisher die Geschäftsführung von PKS bildeten, werden das Unternehmen auch weiterhin leiten. Schmidt beteiligt sich zudem als Gesellschafterin an der Timetoact Group.

Mit der Akquisition setzt Timetoact seine vor 15 Jahren begonnene Buy-&-Build-Strategie fort und forciert zudem die Spezialisierung auf hochwertige Beratungs- und IT-Dienstleistungen. Zur Gruppe mit Hauptsitz in Köln gehören bisher acht spezialisierte Unternehmensmarken an 16 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz: ARS, Cloudpilots, Edcom, IPG, NovaCapta, Synaigy, Timetoact und X-Integrate. Zusammen beschäftigen sie rund 700 Personen und sind im Bereich Software- und Consulting-Dienstleistungen für mittelständische und große Unternehmen aus dem Industrie-, Finanz- und Dienstleistungssektor sowie Einrichtungen der öffentlichen Hand tätig.

PKS wurde 1991 gegründet und hat sich die auf die kundenspezifische Weiterentwicklung geschäftskritischer Individualsoftware spezialisiert. Dabei geht es vor allem darum, gewachsene Softwarelandschaften so zu optimieren, dass sie die zeitgemäße und fehlerfreie Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten unterstützen. Dazu erstellen die PKS-Experten Analysen von Bestandssystemen, gestalten Transformationskonzepte und setzen diese um.

PKS übernimmt für seine Kunden dabei auch die laufende Software-Wartung und -Pflege und berät und begleitet sie bei der Einführung moderner Entwicklungsumgebungen und -prozesse (DevOps) sowie der Aus- und Weiterbildung der Entwicklerteams. 2021 erwirtschaftete das oberschwäbische Unternehmen dadurch mit etwa 60 Angestellten einen Umsatz von rund 10 Millionen Euro.

Das Unternehmen leiten auch nach der Übernahme durch die Timetoact Group die bisherigen PKS-Geschäftsführer Heidi Schmidt und Roland Zurawka. Schmidt beteiligt sich zudem an der Timetoact Group und erweitert somit die Gruppe der Management-Gesellschafter. Außerdem wird PKS seine geplante neue Geschäftsstelle in Norddeutschland nun zusammen mit der Timetoact Group aufbauen.

