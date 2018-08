Seit dem 16. Juli 2018 ist Timo Radzik als Communications Manager Digital Storytelling & Data Analyst bei der Microsoft Deutschland GmbH tätig. Er folgt auf Felix Böpple, der nach Volontariat und 16 Monaten in dieser Position zu Roland Berger wechselte. Radzik verantwortet den Newsroom sowie die Analyse der Social Media-Kanäle und berichtet an Magdalena Rogl, Head of Digital Channels.

Timo Radzik war bis zuletzt bei der Verlagstochter SZ Scala als Junior PR-Berater tätig. Seinen Bachelor of Arts in Medienwissenschaft und Medienpraxis absolvierte der 27-Jährige 2015 mit einer Arbeit zum Thema "Berichterstattung über Videospiele: Medienethische Einordnung". Weitere Erfahrungen sammelte Radzik bei den Agenturen Harvard sowie Gärtner PR und als Freelancer.

"Durch die stetige Weiterentwicklung der Nutzungsgewohnheiten, insbesondere in den sozialen Medien, wandeln sich die Herausforderung an die Kommunikation ständig", erklärt Ines Gensinger, Head of Business and Consumer Communications bei Microsoft Deutschland. "Unser Ziel ist es, mit innovativem Storytelling unsere Geschichten auf neue und spannende Art zu verpacken."

"Die moderne Unternehmenslandschaft wird von Daten beherrscht - Analytics ist in Verbindung mit KI für die erfolgreiche Transformation unerlässlich geworden", so Gensinger weiter. "Mit der Unterstützung von Timo Radzik wollen wir unsere Storytelling-Formate durch eine ausgebaute Analysestruktur weiterentwickeln."