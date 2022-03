Igel Technology hat Timo Siedenberg zum Vice President of Channel Sales für EMEA ernannt. Patrizia Fioretti, die 2018 als Director Channel Sales zu Igel kam, übernimmt als Vice President Enterprise Channel Sales EMEA neue Aufgaben. Insgesamt erweitert der Anbieter also sein Channel-Team.

Das gilt auch für die Schweiz und für Österreich: Beide Länder bekommen erstmals eigene Channel Manager, die für die Betreuung der Partner vor zuständig sind. David Marton, nun Channel Sales Manager bei Igel Technology in der Schweiz bringt umfassende Erfahrung in der Partnerbetreuung und im Business Development von seinen vorhergehenden Positionen bei Tech Data in der Schweiz mit.

Heller hat ebenfalls reichlich Vertriebserfahrung aus seinen vorherigen Positionen bei Igel in Österreich sowie bei ACP und X-Tech (das inzwischen zu ACP gehört), wo er unter anderem mit dem Schwerpunkt auf Citrix-Lösungen tätig war. Heller ist bereits seit 2019 bei Igel. In seinen Zuständigkeitsbereich als Channel Sales Manager fällt derzeit neben Österreich auch noch Osteuropa.

Timo Siedenberg kam schon 2004 als Partner Account Manager für Skandinavien zu Igel Technology. Seitdem war Siedenberg in unterschiedlichen Positionen in Sales Operations, Customer Operations, Services und Support bei dem Anbieter tätig. Zuletzt war er bei Igel Vice President für Support und Advanced Services in der Region EMEA.

"Ich freue mich sehr, in das Channel-Team von Igel zurückzukehren und mich voll und ganz auf den weiteren Aufbau unseres Channel-Ökosystems zu konzentrieren", sagt Siedenberg. "Nachdem wir die letzten zwei Jahre fast ausschließlich virtuell unterwegs waren, starte ich nun meine 'Feet-on-the-Street'-Kampagne, um so viele unserer Partner wie möglich persönlich zu besuchen."

"Timo Siedenberg ist mit seinen Kompetenzen eine große Bereicherung für mein Team", erklärt Niels Keunecke, Chief Revenue Officer für EMEA bei Igel. "Als ein zu 100 Prozent auf den Channel fokussiertes Unternehmen, bei dem jeder Verkauf über einen Partner abgewickelt wird, wird sein Fokus auf den Aufbau von Kapazitäten im Channel mit qualifizierten Partnern von großem Nutzen für Igel sein."

