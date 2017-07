Die international tätige Universum Group AB mit Hauptsitz in Stockholm will mit Tina Smetana als Country Manager ihr Profil in Deutschland schärfen. Das Beratungsunternehmen für Employer Branding unterstützt seine Kunden auf der Basis von Umfragen unter rund 1,5 Millionen Studierenden und Berufstätigen weltweit, um potenzielle Mitarbeiter zu erkennen und sie für sich zu gewinnen.

Bevor sie zur Country-Managerin Deutschland ernannt wurde, arbeitete Smetana als CEO-Trainee mit Universum-CEO Petter Nylander zusammen. Als Führungsnachwuchs ausgewählt, beriet sie globale Kunden und entwickelte die Unternehmensstrategie zum Wachstum in Schlüsselmärkten weiter.

Vor ihrem Wechsel zu Universum war Smetana als BDM und General Managerin für das US-Mode-Label Abercrombie & Fitch / Hollister tätig. Die 27-Jährige studierte zuvor Internationale Betriebswirtschaftslehre und Internationales Management in Wien, Edinburgh, Barcelona und London. Sie hält einen Master und Bachelor of Science.

"Meine Vision für Universum in Deutschland ist, dass wir als strategischer Partner für die komplette Employer Branding Journey wahrgenommen werden", erklärt Tina Smetana. "Unsere Daten sind die Basis für alles, was wir tun. Dabei bieten wir sehr viel mehr als nur die bekannten Arbeitgeberrankings. Das, was man letztendlich mit den Daten machen kann, ist das wirklich Spannende!"

Die neue Deutschland-Chefin ergänzt: "Arbeitgeber erfahren, wie sie von externen Zielgruppen sowie von den eigenen Mitarbeitern wahrgenommen werden und wie die Konkurrenz aufgestellt ist. So erkennen sie, wo die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von externer und interner Wahrnehmung liegen - und was sie hervorheben können, wenn es im nächsten Schritt darum geht, nach außen zu kommunizieren." (KEW)