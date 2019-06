Die Bewerbung ist abgeschickt und das erste Telefonat lief gut - nun steht das Vorstellungsgespräch an. Eine Systematik der Quellen, aus denen man sich über den potenziellen neuen Arbeitgeber informieren kann, hat Gerhard Humbert von HSC Personalmanagement erstellt. Er nennt Folgende:

1. Offizielle Quellen:

Da ist zunächst einmal die Selbstdarstellung des Unternehmens im Internet. Welche Kunden bedient die Firma, welche Produkte und Dienstleistungen bietet sie an? Über welche Beteiligungen ist sie mit Unternehmen verflochten, die der Bewerber möglicherweise kennt? Wirkt der Internet-Auftritt professionell oder eher zusammengestöpselt?

Zudem gibt ein Blick in offizielle Jahresberichte und die Kursentwicklung Auskunft über die wirtschaftliche Situation.

2. Inoffizielle Quellen:

Suchmaschinen wie Google. Es lohnt, nicht nur den Unternehmensnamen einzutippen, sondern auch Produkte.

Vergleichsportale wie Kununu lohnen ebenfalls einen Klick.

Social Media wie Xing oder Linkedin geben Hinweise. "Schauen Sie sich ruhig die Profile Ihrer Gesprächspartner oder anderer Unternehmensmitarbeiter an", sagt Humbert.

Auch klassische Medien wie Zeitungen und Zeitschriften bieten Wissenswertes.

Und nicht zuletzt fragt man eigene Kollegen und Bekannte - oder den professionellen Personalberater.

Fazit: Natürlich haben all diese Quellen ihre Vor- und Nachteile. So können sich hinter Einträgen in Foren oder auf Vergleichsportalen immer Interessen verstecken. Auch die gründlichste Quellen-Recherche ersetzt nicht das eigene Urteilsvermögen.