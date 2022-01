Sie wollen oder müsen 2022 auf Windows 11 umsteigen? Im neuen TecChannel Compact finden Sie alle Informationen, die Sie für den Umstieg benötigen. So erklären wir, welche Hardwareanforderungen die aktuelle Windows-Version stellt und wo die Unterschiede zwischen den verschiedenen Versionen liegen. Das neue TecChannel Compact erklärt zudem, was es mit den Änderungen an Bedienoberfläche, Startmenü und Taskleiste auf sich hat, denn Microsoft hat Windows 11 ein fast durchgängig neues Look & Feel gegeben. Darüber hinaus widmet sich die neue Ausgabe ausführlich der Integration der Collaboration-Plattform Teams in Windows 11.

TecChannel Compact 01/22 - das steckt drin

Die aktuelle TecChannel-Compact-Ausgabe versorgt Leser mit Informationen und Tipps rund um Windows und Office. So erfährt der Leser interessante Tipps und Tricks, um besser mit Windows zu arbeiten - etwa wie Sie ihren Windows-PC tunen und voll ausreizen. Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Thema Windows und Netzwerkprobleme. Lesen Sie etwa, welche Windows-Bordmittel bei Netzwerkproblemen helfen und was sie unter Windows 11 beim Drucken im Netz beachten müssen. In zahlreichen Office-Workshops erhalten Sie nützliche Informationen, um effizienter mit Word und Excel arbeiten zu können.

Diese Themen finden Sie (unter anderem) in der Compact-Ausgabe 01/2022:

Neu: Windows11

Windows-11-Editionen: Diese Editionen von Windows11 gibt es

Windows 11 installieren: So klappt der Umstieg

Windows 11 Systemanforderungen: Läuft Win 11 auf Ihrem PC?

Kennenlernen und einrichten: Neu: Oberfläche, Startmenü und Taskleiste

Renoviert: Der neue Datei-Explorer

Besser arbeiten mit Windows

Tunen und ausreizen: Weniger Dienste, schnellerer PC

Tunen und ausreizen: Systembefehle für Windows11

Tunen und ausreizen: So läuft Windows 11 im Power-Modus

Tunen und ausreizen: Windows11 - besser im Multi-Monitoring

Microsoft Teams Update: Hybrid Work im Fokus

Tipps für Windows im Netzwerk

Diese Windows-Bordmittel helfen bei Netzwerkproblemen

WLAN und Heimnetz: Mit Windows11 im Netzwerk drucken

Netzwerkdrucker schneller einbinden

Office-Workshops

Microsoft Word: PDF-Datei öffnen und bearbeiten

Microsoft Word: Tabelle drehen

Microsoft Word: Seite löschen

Microsoft Word: Kompatibilitätsmodus deaktivieren

Microsoft Excel: Tabelle als Bild speichern

Microsoft Excel: Zufallszahlen mit neuer Zufallsmatrix generieren

Microsoft Excel: Prüfen mit der WENN-DANN-Funktion

Microsoft Excel: Mehrere Zeilen einfügen

