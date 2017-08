Tipps zu Virtualbox

Hardware-ID bei einer virtuellen Windows-Maschine übernehmen

Dieser Tipp ist für Benutzer interessant, die eine unbenutzte Lizenz von Windows 7, 8 /8.1 oder 10 besitzen, die auf keinem PC aktiviert ist, etwa nach dem Umstieg auf Linux. Wer hier Windows nur für bestimmte Aufgaben nutzt, ansonsten jedoch Linux, kann Windows in einer virtuellen Maschine installieren und aktivieren. Das hat zudem den Vorteil, dass sich Windows auch nach einem Wechsel der Hardware dauerhaft ohne Neuaktivierung nutzen lässt, also auf jedem beliebigen PC. Entscheidend ist nur, dass sich die virtuelle Hardware der virtuellen Maschine nicht ändert. Über "Datei -> Appliance exportieren" im Hauptfenster von Virtualbox legen Sie eine Sicherung der virtuellen Maschine in einer OVF-Datei an. Daraus erstellen Sie bei Bedarf auf einem anderen PC über "Datei -> Appliance importieren" eine neue virtuelle Maschine. Starten Sie diese jedoch nicht. Denn beim Import hat sich die Hardware-ID geändert, wodurch die bisherige Aktivierung von Windows verfallen würde.

Ermitteln Sie zuerst die Original- Hardware-ID. Dazu öffnen Sie auf dem PC mit der ursprünglichen virtuellen Maschine unter Linux ein Terminalfenster. Führen Sie beispielsweise folgende Befehlszeile aus:

vboxmanage showvminfo "/home/User/VMs/Win10.vbox" -details

Windows-Nutzer verwenden beispielsweise folgende Zeile in einer Eingabeaufforderung:

"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" showvminfo "C:\ VMs\Win10.vbox" -details

Passen Sie sämtliche Pfade entsprechend der Installation auf Ihrem Computer an. Notieren Sie sich den Wert, den Vboxmanage hinter "UUID" ausgibt. Auf dem PC mit der importierten OVF-Datei führen Sie unter Linux folgenden Befehl aus:

vboxmanage modifyvm "/home/User/VMs/Win10.vbox" --hardwareuuid „ID“

Windows-Nutzer passen die Pfade auch bei dieser Befehlszeile wieder entsprechend an. Den Platzhalter "ID" ersetzen Sie durch den zuvor für "Hardware UUID" ermittelten Wert. Starten Sie jetzt Windows 10 in der virtuellen Maschine. Das System ist weiter aktiviert, weil sich die virtuelle Hardware nicht geändert hat.

Screenshots während der Windows-Installation erzeugen

Sie möchten die während der Installation des Betriebssystems angezeigten Bildschirminhalte durch einen Screenshot dokumentieren. Das Erzeugen von Bildschirmfotos über die Druck-Taste funktioniert allerdings nicht.

Solche Probleme haben nicht nur Journalisten bei PC-Zeitschriften und Autoren von Windows-Handbüchern. Beide Nutzergruppen benötigen Screenshots beispielsweise von der Installation der neuesten Windows-Version, um die eigenen Ratgeber oder Hilfetexte zu bebildern. Tatsächlich funktioniert während der Installation die Druck-Taste nicht als Screenshot-Taste. Bei der PC-WELT behelfen wir uns meist mit einer Installation in einem virtuellen PC, den wir mit Virtualbox bereitstellen. Die Software Virtualbox bietet dafür den Befehl "Anzeige -> Screenshot erstellen". Sie können zudem bei jeder Virtualisierungssoftware den virtuellen Rechner in einem Fenster laufen lassen, dann die Tastatur aus dem virtuellen PC befreien und so die Screenshot-Funktion des eigentlichen PCs nutzen. Wenn Sie zwingend eine oder mehrere Abbildungen einer Windows-Installation von einem echten PC benötigen, bleibt eigentlich nur das klassische Abfotografieren des Bildschirms mit einer Kamera

Nicht erkannte USB-Geräte aktivieren

Gelegentlich kommt es vor, dass Ihr Windows-Haupt-PC ein angeschlossenes USB-Gerät zwar problemlos erkennt, doch in Virtualbox wird es in der Geräteliste nicht angezeigt. Das liegt höchstwahrscheinlich an einem kleinen Fehler bei der Installation der Virtualbox-Software. Treiber checken: Der häufigste Grund, weshalb ein ansonsten erkanntes USB-Gerät in Virtualbox nicht auftaucht, ist ein nicht richtig installierter USB-Treiber. Der Fehler lässt sich aber auch nachträglich ohne großen Aufwand beheben. Beenden Sie dazu zunächst Virtualbox. Dann navigieren Sie im Windows-Explorer zum Virtualbox-Programmordner - standardmäßig "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox" - und wechseln dort in das Unterverzeichnis "drivers\USB\filter". Treiber erneuern: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei "Vboxusbmon.inf" und dann im Kontextmenü auf "Installieren". Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Nach einem Neustart des Windows-Hosts sollte das USB-Gerät ordnungsgemäß im Gastsystem angezeigt werden.

Fernsteuerung für einen virtuellen PC aktivieren

Virtuelle PCs lassen sich in Virtualbox im heimischen Netzwerk bequem fernzusteuern. Auf diese Weise läuft zum Beispiel eine virtuelle Maschine auf Ihrem Zweit-PC in der Abstellkammer oder im Keller, die Sie von Ihrem Hauptrechner aus bedienen.

Die Technik: Virtualbox verwendet zur Fernsteuerung das Virtualbox Remote Display Protocol (VRDP). Es ist kompatibel zum Remote Desktop Protocol (RDP) von Microsoft, was die Einrichtung erheblich vereinfacht.

In unserem Beispiel läuft auf Rechner A Virtualbox samt Extension Pack und Ihren virtuellen Maschinen unter Windows. Auf diesem Computer aktivieren Sie den VRDP-Server, indem Sie der rechten Maustaste auf die gewünschte virtuellen Maschine klicken und dann auf "Ändern". Gehen Sie zu "Anzeige" und wechseln Sie zu Registerkarte "Fernsteuerung". Setzen Sie ein Häkchen vor die Checkbox Server aktivieren. Die Vorgabe 3389 für den Server-Port können Sie übernehmen.

Zugriff steuern: Im Feld "Authentisierungsmethode" haben Sie die Wahl unter drei Optionen. "Null" bedeutet, dass keine Überprüfung stattfindet, wer sich mit dem VRDP-Server verbindet. Das ist aus Sicherheitsgründen natürlich nicht empfehlenswert und höchstenfalls für private Netze denkbar. Wenn Sie die Option "Extern" auswählen, erfolgt die Prüfung anhand der Benutzerkonten, die auf dem Hauptrechner vorhanden sind. Mit der Option "Gast" findet die Authentisierung nicht auf dem Hauptrechner, sondern mithilfe der Benutzerkonten auf dem virtuellen PC statt.

Firewall-Einstellungen: Berücksichtigen sollten Sie bei der Fernsteuerung, dass sich beim Start der virtuellen Maschine eventuell die Firewall des Haupt-Rechners bemerkbar macht und nachfragt, ob sie Verbindungen zum für den VRDP-Server festgelegten Port zulassen soll. Bestätigen Sie dann den Zugriff.

Verbindung herstellen: Über Computer B, auf dem in unserem Testszenario ebenfalls Windows läuft, stellen Sie nun die Remote-Desktopverbindung her. Dazu drücken Sie die Tastenkombination Win-R und geben in das Öffnen-Feld den Befehl mstsc ein. Im sich öffnenden Dialogfenster "Remotedesktopverbindung" tragen Sie die IP-Adresse oder den Rechnernamen des Haupt-PCs ein, außerdem den dort vorhandenen Benutzernamen. Nach der Passwortabfrage können Sie auf den virtuellen PC zugreifen.

Virtuelle Festplatten-Images für mehr Sicherheit verschlüsseln

Ist Ihnen der Schutz der in einer virtuellen Maschine abgelegten Daten wichtig, es empfiehlt sich, die zugehörigen Daten in Form von Disk-Images zu schützen. Virtualbox bietet dazu eine Chiffrierung mit dem Industriestandard AES mit bis zu 256 Bit Schlüssellänge an.

Um diese Verschlüsselung einzurichten, muss das kostenlose Extension Pack zu Virtual Box installiert sein. Es steht anders als die Gasterweiterungen als separater Download auf der Homepage von Virtualbox zur Verfügung.

Das Setup lässt sich per Doppelklick auf die heruntergeladene Datei anstoßen, nachdem Sie das Hauptprogramm erfolgreich installiert haben. Ob die Erweiterungen auf Ihrem Rechner vorhanden sind, finden Sie im Virtualbox-Manager über "Datei -> Einstellungen -> Zusatzpakete" heraus. Die Verschlüsselung selbst schalten Sie am bequemsten über die Einstellungen des gewünschten virtuellen PCs ein. Wählen Sie dazu nach einem Rechtslick aus dem Kontextmenü der jeweiligen virtuellen Maschine den Punkt "Ändern". Dann klicken Sie auf die Kategorie "Allgemein" und auf die Registerkarte "Verschlüsselung". Setzen Sie ein Häkchen vor "Verschlüsselung aktivieren". Aus der Ausklappliste "Verschlüsselungs- Chiffre" wählen Sie die gewünschte Verschlüsselungsstärke und vergeben in den Feldern darunter ein Passwort, das Sie zwei mal eingeben müssen. Wenn Sie auf "OK" klicken, startet die Verschlüsselung, die je nach Größe der virtuellen Maschine einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

Achtung: Festplatten-Images, deren Daten verschlüsselt sind, lassen sich nicht zwischen Virtualbox und anderer Virtualisierungsprogrammen wie Vmware Workstation austauschen.

Desktopverknüpfung für eine virtuelle Maschine anlegen

Mit einer Desktopverknüpfung starten Sie eine virtuelle Maschine mittels Doppelklick auf das Verknüpfungssymbol ohne Umweg über die Bedienoberfläche von Virtualbox. Das spart vor allem bei Aufruf häufiger genutzter virtueller Rechner wertvolle Sekunden. Öffnen Sie dazu zunächst wie gewohnt die Bedienoberfläche von Virtualbox, den sogenannten Virtualbox-Manager. In diesem Programmfenster klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf den Namenseintrag der gewünschten virtuellen Maschine. Aus dem Kontextmenü wählen Sie dann den Befehl "Desktop-Verknüpfung erzeugen" aus.

Virtualbox erstellt daraufhin automatisch einen Link auf Ihrem Windows-Desktop mit dem richtigen Verknüpfungsziel. Diesen Link können Sie ab sofort mit nur einem Doppelklick direkt nutzen, um den betreffenden virtuellen Computer zu starten, ohne zuvor Virtualbox aufrufen zu müssen.