Die Auswirkungen eines IT-Sicherheitsvorfalls lassen sich nach Ansicht von G Data reduzieren, wenn im Vorfeld bereits geeignete Maßnahmen getroffen wurden. Das Unternehmen nennt dies Incident Readiness. Gerade in Anbetracht der sich nähernden Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der EU, die ab dem kommenden Monat umzusetzen ist, werden diese Maßnahmen immer wichtiger. Firmen sollten alles unternehmen, um die personenbezogenen Daten ihrer Kunden zu schützen, schreibt G Data in einem Blog-Beitrag.

Laut G Data ist dabei Transparenz gegenüber den Verbrauchern das A und O. Die Menschen sollten bereits mit einer Registrierung in Kenntnis gesetzt werden, dass Daten erhoben werden und sie der Anmeldung zustimmen. Außerdem müsse "in der Incident-Readiness-Planung berücksichtigt werden, Kunden über einen für sie relevanten Sicherheitsvorfall zu informieren".

