Neben den Neuregelungen bei der Umsatzsteuer traten 2019 auch Steuererleichterungen beim Dienstwagen und Fahrtkosten-Zuschuss sowie bei der betrieblichen Altersvorsorge in Kraft. Teuer werden kann dagegen der neue Verspätungszuschlag, der bei nicht fristgerechter Abgabe der Steuererklärung anfallen kann.

Die wichtigsten Steueränderungen 2019

Künftig gibt es verschärfte Regelungen für Betreiber von Online-Marktplätzen. Diese haben das Ziel, Umsatzsteuerhinterziehungen vorzubeugen. So müssen die Betreiber ab sofort bestimmte Angaben der auf ihren Marktplätzen tätigen Nutzer aufzeichnen, für deren Umsätze in Deutschland eine Steuerpflicht in Betracht kommt. Zu den Angaben gehören: Name und Anschrift des liefernden Unternehmers; Steuernummer und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (falls vorhanden), Zeitraum der Gültigkeit einer Bescheinigung über die steuerliche Erfassung des liefernden Unternehmers, Versand- und Lieferadresse sowie Zeitpunkt und Höhe des Umsatzes. Ist der Nutzer des Marktplatzes kein Unternehmer, sondern eine Privatperson, gilt es zusätzlich das Geburtsdatum zu erfassen.

Lesetipp: Weitere Steuertipps

Darüber hinaus haften Marktplatzbetreiber künftig, wenn die auf ihrem Marktplatz entstandene Umsatzsteuer nicht ordnungsgemäß abgeführt wird. Sie können diese Haftung aber vermeiden, inde sie eine Bescheinigung vorlegen, aus der hervorgeht, dass der Nutzer steuerlich erfasst ist.

Ab 2019 können Arbeitnehmer beim Dienstwagen die Einzelbesteuerung wählen

Wenn ein Arbeitnehmer seinen Dienstwagen maximal 180 Tage im Jahr zu Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb nutzt, darf der geldwerte Vorteil ausnahmsweise nach der 0,002-Prozent-Regelung ermittelt werden. Bisher wurde es nicht beanstandet, wenn Arbeitgeber bei der monatlichen Lohnabrechnung den geldwerten Vorteil für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nach der 0,03-Prozent-Regelung ermittelt und der Arbeitnehmer eine Reduzierung des geldwerten Vorteils in der Steuererklärung beantragt.

Lesetipp: Das neue Verpackungsgesetz - was Händler jetzt wissen müssen

Seit 2019 muss der Arbeitgeber künftig auf Verlangen des Arbeitnehmers die Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten nach der günstigen 0,002-Prozent-Regelung im Lohnsteuerabzugsverfahren anwenden. Das kann sogar vorteilhaft für den Arbeitgeber sein, weil er sich dadurch Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung spart.

Günstigere Berechnung des geldwerten Vorteils für Elektrofahrzeuge

Nutzt ein Arbeitnehmer einen gekauften, geleasten oder gemieteten Elektrodienstwagen oder einen Hybrid-Dienstwagen, treten folgende 2019 Steueränderungen in Kraft:

1-Prozent-Regelung: Der Bruttolistenpreis ist bei Ermittlung des geldwerten Vorteils für die Dienstwagennutzung um die Hälfte zu reduzieren

0,03-Prozent-Regelung: Bei Ermittlung des geldwerten Vorteils für die Nutzung des begünstigten Dienstwagens für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte oder für Fahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung ist ebenfalls nur der halbe Bruttolistenpreis bei der 0,03-Prozent-Regelung heranzuziehen

Fahrtenbuch + Kauf: Bei Kauf eines begünstigten Dienstwagens ist bei den Gesamtkosten die PKW-Abschreibung zu 50 Prozent einzubeziehen

Fahrtenbuch + Leasing: Wird ein Elektro- oder Hybrid-Elektrofahrzeug geleast, sind bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode die Leasingkosten nur zu 50 Prozent in die Gesamtkosten einzubeziehen.

Diese Neuregelung gilt für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge, die zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. Dezember 2021 angeschafft wurden/werden. Übrigens gelten diese Steueränderungen ebenso für die Ermittlung des privaten Nutzungsanteils bei Verwendung der Fahrzeuge durch den Unternehmer selbst.

Fahrtkostenzuschuss für Arbeitnehmer auf Kosten des Finanzamts

Gute Nachricht für Arbeitnehmer, denen ihr Arbeitgeber entweder ein Jobticket zahlt oder Zuschüsse zu Tickets für öffentliche Verkehrsmittel leistet. Ab 2019 sind diese Zuwendungen grundsätzlich steuerfrei. Voraussetzungen für Steuerbefreiungen sind:

Die Übernahme der Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte muss zusätzlich zum Arbeitslohn geleistet werden

Es muss sich um Zuzahlungen zu Bus, Zug, U-Bahn oder S-Bahn handeln. Zuschüsse zum Flugverkehr oder zum Taxi sind nicht begünstigt

Die Steueränderungen 2019 zur Steuerfreiheit für das Jobticket bzw. die Zuschüsse sind auf die Aufwendungen begrenzt, die dem Arbeitnehmer für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte entstehen würden

Lesetipp: Smartphone-Banking-App für Freelancer und Selbstständige

Wichtig: Arbeitnehmer, die ab 1. Januar 2019 in den Genuss dieser steuerfreien Arbeitgeberleistung kommen, müssen beim Werbungskostenabzug Steueränderungen beachten. Denn das Finanzamt zieht den steuerfreien Zuschuss bei Ermittlung der Werbungskosten für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von der ermittelten Entfernungspauschale ab.

Höhere steuerfreie Beitragszahlungen in betriebliche Altersvorsorge

Auch bei der betrieblichen Altersvorsorge sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer Steueränderungen beachten. Stammen die Beitragszahlungen für eine Direktversicherung, einen Pensionsfonds oder eine Pensionskasse aus einer Gehaltsumwandlung, so sind folgende Beitragszahlungen 2019 steuer- und abgabenfrei:

Beitragszahlungen des Arbeitnehmers in Höhe von 6.432 Euro (entspricht acht Prozent der Beitragsbemessungsgrenze von 80.400 Euro) bleiben im Jahr 2019 steuerfrei

Sozialversicherung: 2019 bleiben Beitragszahlungen in Höhe von 3.216 Euro beitragsfrei (4 Prozent der Betragsbemessungsgrenze von 80.400 Euro).

Höherer Sonderausgabenabzug für Zahlungen in Basis-Rentenversicherung

Hat ein Unternehmer Geld angespart und möchte es in seine Altersvorsorge stecken, winken bei Einzahlung des Kapitals in eine Basis-Rentenversicherung (sog. Rürup-Versicherung) hohe Steuervorteile dank des gestiegenen Sonderausgabenabzugs.

Wichtig: Seit 2019 dürfen Unternehmer maximal 21.388 Euro bzw. 42.776 Euro (ledig / Zusammenveranlagung) als Sonderausgaben abziehen. Das entspricht 88 Prozent des abziehbaren Höchstbetrags von 24.305 Euro bzw. 48.610 Euro (ledig / Zusammenveranlagung).

Betriebliche Gesundheitsförderung

Für ab 2019 abgeschlossene gesundheitsfördernde Maßnahmen des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer gilt die Steuerfreiheit in Höhe von 500 Euro nur noch, wenn die jeweilige Maßnahme zertifiziert ist. Bei Maßnahmen, die bereits vor Jahreswechsel begonnen haben, genügt es, wenn diese bis zum 1. Januar 2020 zertifiziert sind.

Verlängerung der Steuererklärungsfrist

Die Einkommen-, Körperschaft-, Umsatz- und Gewerbesteuererklärungen 2018 müssen nicht mehr wie bis bisher zum 31. Mai 2019 elektronisch ans Finanzamt übermittelt werden, sondern erst bis zum 31. Juli 2019. Wer es nicht rechtzeitig schafft, seine Steuererklärungen ans Finanzamt zu übermitteln, sollte schriftlich einen Fristverlängerungsantrag beim Finanzamt stellen und diesen nachvollziehbar begründen. Hintergrund: Wer auf Mahnungen des Finanzamts zur Abgabe der Steuererklärungen nicht reagiert, riskiert Verspätungszuschläge von bis zu 5.000 Euro.