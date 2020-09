Das Tizi Spiralkabel Ultra USB-C-auf-Lightning-Kabel ist laut Hersteller Equinux ein flexibles Daten- und Ladekabel, MFi-zertifiziert (”Made for iPod/iPhone/iPad“: Zubehör-Artikel, die mit den mobilen Geräten Apples kompatibel sind) und ein PD Power-Delivery-Kabel zum Schnellladen. Laut Pressemitteilung lässt es sich von 30 Zentimeter bis auf ein Meter dehnen.

In der Beschreibung auf Amazon.de steht sogar 1,40 Meter – dort erhält man es in den Farben Rot oder Schwarz zum Preis von gut 29 Euro. In Verbindung mit einem ”Turbolader” wie von Tizi (bei Amazon.de erhältlich als 2-fach USB Auto-Ladegerät für 29 Euro) sollen sich damit aktuelle iPhone-Modelle (ab iPhone 8) im Auto von Null auf 50 Prozent in 30 Minuten aufladen lassen. (Macwelt)