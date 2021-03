Diese Tätigkeit übt Bahlinger auch für die Bechtle-Gesellschaften Hosting Operations, Bechtle Onsite Services und für die PSB IT Services der BMS AG aus. In dieser Funktion berichtet er an Bereichsvorstand Bechtle Managed Services, Oliver Schmidt.

Bahlinger kommt von Microsoft, wo er viereinhalb Jahre lang den Fachvertrieb an Medienhäuser sowie an Kunden aus der Finanzbranche und dem Automobilbau steuerte. Davor agierte er fast vier Jahre als Vertriebsleiter bei dem Beratungsunternehmen CGI. Von 1995 bis 2012 war Bahlinger (mit einer zweijährigen Unterbrechung) bei Hewlett-Packard beschäftigt. Dort kümmerte er sich unter anderem um Kunden aus dem Public-Sektor.