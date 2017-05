Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat Tobias Erdmann in den DIHK-Ausschuss für Informations- und Kommunikationstechnologie berufen. Der Geschäftsführer des mittelständischen Solinger IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmens wird in der Ausschussperiode 2017 bis 2020 im Berliner Fachgremium mitwirken.

Erdmann, seit 1994 Geschäftsführer, engagiert sich seit mehreren Jahren als Mitglied in der Vollversammlung der Bergischen IHK will die Interessen der Region unter anderem bei Themen wie IT-Sicherheit, Datenschutz und Digitalisierung auf Bundesebene in den Diskurs einbringen. Zudem engagiert sich der Geschäftsführer der Systemhaus Erdmann GmbH & Co.KG für das Bildungssystem im Bergischen Städtedreieck. (KEW)