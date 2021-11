Sales-Experte Tobias Leinweber soll zusätzliche Go-to-Market-Strategie für Endkunden und IT-Systemhäuser etablieren, erwartet das in Leonberg beheimatete Sytemhaus Erik Sterck GmbH. Als Director Sales Germany verantwortet der 40-Jährige nicht nur die Geschäftsergebnisse in Deutschland sondern auch die personelle Führung des Vertriebsteams. Zudem soll er das gesamte Portfolio sowie die Sales- und Geschäftsstellenstruktur in Deutschland ausbauen.

Leinweber, gebürtiger Schwabe und gelernter IT-Systemkaufmann, blickt als Vertriebsprofi auf über 13 Jahre Berufserfahrung in der IT-Branche zurück. Nach mehr als neun Jahren in leitender Tätigkeit bei der Arcos Informationssysteme GmbH wechselte er 2015 in das Account Management der EMC Deutschland. Ab 2017 verantwortete er bei Dell als Senior Manager den Bereich Next Gen Sales Germany.

"Mit Tobias Leinweber konnten wir einen weiteren absoluten Wunschkandidaten für die Erik Sterck GmbH gewinnen", sagt Geschäftsführer Erik Sterck. "Wir kennen ihn bereits seit Jahren als versierten Vertriebsprofi und haben nie aufgegeben, ihn für uns und die gemeinsame Sache zu begeistern. Dass er sich nun für den gemeinsamen Weg entschieden hat, ist umso schöner und fühlt sich an, als wenn einer von uns nach Hause kommt."

"Die Innovationskraft der Erik Sterck GmbH reizt mich sehr und hat stark zu meiner Entscheidung für das Unternehmen beigetragen", sagt Tobias Leinweber. "Das bestehende Business weiter voran zu bringen und dabei neue Lösungen im Markt zu platzieren halte ich für eine extrem spannende Aufgabe, die mir schon in den ersten Tagen hier unglaublich viel Freude bereitet."