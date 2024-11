Tobias Metsch hat ab sofort als Regional Director Middle Europe die Leitung von Axis Communications in der DACH-Region und den Benelux-Ländern übernommen. Philippe Kubbinga, der die Position seit Oktober 2020 inne hatte, bleibt noch bis Ende Januar 2025 als Strategic Advisor an Bord. Dann wechselt er in den Ruhestand wechseln. Metsch wird dann auch die deutsche Niederlassung als Geschäftsführer leiten.

Metsch war zuletzt Leiter Marketing Westeuropa (B2C und B2B) sowie Vertriebsleiter Trade DACH und Geschäftsführer Österreich bei Ledvance. Seine Karriere startete er bei Osram. Dort war er bis 2015 unter anderem Regionalleiter Middle East & Africa und leitet die Niederlassungen in Nairobi und Dubai. Seine Schwerpunkte waren der Auf- und Ausbau von B2B-Geschäft über Distribution und Channel sowie auf der nachhaltigen und langfristigen Entwicklung von Partnerschaften in Entwicklungs- und Wachstumsmärkten.

"Genau wie die Lichtbranche hat die Videotechnik in den vergangenen Jahren eine signifikante Transformation erfahren, zu der Axis mit seinen IP-Netzwerkkameras maßgeblich beigetragen hat", sagt Metsch. "Dies bedeutet, dass es hier spannende Chancen in einem Wachstumsmarkt gibt, in dem Axis insbesondere durch seinen hohen Grad an Innovation und Qualität, seine starke Marke, seine Unternehmenskultur, seinen Fokus auf Nachhaltigkeit und vor allem auch durch sein Partnernetzwerk überzeugen kann. Diesen partnerschaftlichen Ansatz habe ich in meinen vorherigen Rollen schon als langfristig erfolgreichen Weg am Markt geschätzt und umgesetzt."

Enge Zusammenarbeit mit Partnern angestrebt

Bei Axis will Metsch gemeinsam mit seinem Team neben dem aktuellen Tagesgeschäft vor allem auch das Lösungsgeschäft für Endkunden weiter ausbauen, um noch näher am Markt zu sein. Dabei sollen auch KI-basierte Videoanalyse, kombinierte Lösungen von Video und Audio, Radar oder smarte Zutrittskontrolle weiter gefördert und verstärkt in IT-Sicherheitsinfrastrukturen eingebettet werden.

"Nur in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden können wir langfristig alle technologischen Möglichkeiten ausreichend ausschöpfen und damit am dynamischen Markt erfolgreich sein", betont Metsch. "Deshalb pflegt Axis ein, aus meiner Sicht einzigartiges, auf langfristigen Beziehungen beruhendes Partnernetzwerk in Distribution, Channel und Technologie und überdies den direkten Austausch zu seinen Endkunden sowie Planungs- und Architekturbüros.".

"Ich bin überzeugt, dass er zusammen mit unseren Partnern und unserem Team die Wachstumspotenziale des Marktes in DACH und Benelux optimal nutzen wird", sagt Verena Rathjen, Vice President Sales EMEA bei Axis Communications, über den neuen Kollegen. "An dieser Stelle möchte ich auch Philippe Kubbinga für seinen außerordentlichen Beitrag in der Vertriebsregion Middle Europe während der letzten Jahre danken. Philippe hat die Regionalisierung unserer Vertriebsteams stark vorangetrieben. Damit können wir nun noch enger mit unseren Partnern und Endkunden zusammenarbeiten, um unser gemeinsames Wachstum voranzutreiben."

