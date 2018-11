"Um unsere Vision vom international erfolgreichen Mobility-Spezialisten zu realisieren, müssen wir die passenden Rahmenbedingungen schaffen", so Bastian Friedrich. "Neben den vielfältigen Aufgaben im operativen Tagesgeschäft blieb dafür bislang zu wenig Zeit. In meiner neuen Rolle will ich mich künftig verstärkt diesen Themen widmen und mich mit Business Controlling sowie der Vorbereitung neuer Investitionen befassen. In meiner Rolle als Anteilseigener bleibe ich natürlich auch weiterhin in alle grundlegenden Entscheidungen eingebunden, die das Unternehmen betreffen."

Tobias Wagner und Thomas Klaus werden neue Geschäftsführer beim Münchner Technologie-Unternehmen In-tech GmbH. Gemeinsam mit Gründer und Geschäftsführer Christian Wagner übernehmen die beiden künftig die operative Führung des Engineering-Unternehmens mit dem Fokus New Mobility.

Der Bruder des Gründers Christian Wagner, Tobias Wagner, ist schon seit der Firmengründung im Jahr 2002 mit an Bord und hat das Unternehmen entscheidend mitgeprägt. Der 38-jährige Diplom-Ingenieur (FH) hat bereits während seiner Diplomarbeit mitgewirkt und ist seitdem im Management der GmbH aktiv, zuletzt als Leiter Unternehmensstrategie & Projektmanagement.

Thomas Klaus trug unter anderem in leitenden Positionen bei Philips und Nokia Automotive in Vertrieb und Business Development Verantwortung. Der 56-Jährige war von 2014 bis 2016 als VP Business Development Automotive für TechniSat Digital tätig. Seit Anfang 2017 ist Klaus einer der Geschäftsführer der BDStar Germany GmbH, deren chinesische Mutter wiederum 2017 Anteile an In-tech erworben hat. Thomas Klaus kümmert sich als Geschäftsführer bei den Münchenern auf Tier1-Lösungen.

"In-tech ist mittlerweile international an mehr als 15 Standorten vertreten – für dieses wachsende Unternehmen brauchen wir operative Unterstützung in der Geschäftsführung", erklärt Christian Wagner. "Tobias Wagner und Thomas Klaus kennen In-tech seit langem und uns verbindet ein enges Vertrauensverhältnis. Gemeinsam verfolgen wir unsere Vision vom international erfolgreichen Technologieunternehmen das die Mobilität der Zukunft gestaltet."