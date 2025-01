In seinem LinkedIn-Post verkündet Schröder, dass er nun die berufliche Position erreicht hat, auf die er sich lebenslang vorbereitet hat ("suddenly you are in the role you prepared a lifetime for").

Als Chief Commercial Officer für Cloud-, Managed Services- und eCommerce-Aktivitäten möchte Schröder bei Think About IT innovative Strategien durchsetzen und seinen Kunden außergewöhnliche Erlebnisse bereiten, um auf diese Weise in den drei oben erwähnten Segmenten schneller zu wachsen als bisher. Er bedankt sich bei seinen ex-Kollegen bei Frends und freut sich nun auf seine neue Herausforderung.

Die Think Abthout IT GmbH wurde 1999 in Bochum gegründet und ist mittlerweile an neun Standorten in sechs Bundesländern vertreten. Das Systemhaus beschäftigt über 200 Mitarbeiter und installiert die Technologie der führenden IT-Anbieter bei seinen Kunden. Zu den Lieferanten des Systemhauses zählen unter anderem Apple, Dell, Fujitsu, HPE, Lenovo, Microsoft, Palo Alto Networks, Pure Storage und Samsung. Think About IT versorgt seine Kunden mit modernen IT-Arbeitsplätze und der dazugehörigen Cloud-Infrastruktur samt Storage und Cyber-Security. Besonders Augenmerk hat das Unternehmen dabei auf die ausreichende IT-Ausstattung von Schulen gelegt. Diese Aufgabe obliegt der Schwestergesellschaft Think Red, die etwa 50 Mitarbeiter beschäftigt.

Alles in allem ist Think About IT ein etwas "anderes" Systemhaus. Da erkennt man schon an dem LinkedIn-Profil des CEO Peter Rados, in dem er leicht selbstironisch die IT-Branche beschreibt. Insoweit kann man schon nachvollziehen, dass sich Tom Schröder von dieser Company angezogen fühlt.

Er hat ja über ein Jahr lang die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweit) bei dem finnischen Softwareanbieter Frends geleitet. Trotz dieser kurzen Aufenthaltsdauer ist es ihm dort gelungen, eine schlagkräftige Channel-Organisation aufzubauen (ChannelPartner berichtete).

Vor seinem Engagement bei Frends war Schröder zweieinhalb Jahre als DACH-Vertriebsleiter bei CloudBlue tätig. Für die Ingram-Micro-Tochter gewann er in dieser Zeit zahlreiche Kunden aus dem Systemhaus- und Distributionsumfeld. Von September 2016 bis März 2021 war der Kölner beim ITSM-Anbieter Serviceware beschäftigt. Davor arbeitete Schröder fast fünf Jahre lang bei Symantec, zuletzt als Head of Channel in Deutschland.



