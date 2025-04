Der Hartmannsdorfer TK-Distributor Komsa hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden: Toni Burger hat zum Monatsbeginn die Position von Pierre-Pascal Urbon übernommen. Urbon hatte im Januar 2025 dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wolle (ChannelPartner berichtete).

Nach Urbons Ankündigung hatte der Aufsichtsrat Toni Burger und Ronny Tischer mit Wirkung zum 1. April 2025 in den Vorstand berufen. Toni Burger war als Finanzvorstand die Bereiche Finance, IT, Legal & Compliance vorgesehen. Ronny Tischer sollte für das Dienstleistungsgeschäft, in dem das DaaS-Geschäft gebündelt ist, zuständig sein.

CFO und CIO in Personalunion

Nun wird Toni Burger neben der Verantwortung für den Finanzbereich auch den Vorstandsvorsitz als übernehmen. Burger ist seit sieben Jahren bei der Komsa-Gruppe tätig und war maßgeblich an der Transformation 2020, der Refinanzierung und der im Januar 2025 abgeschlossenen Fusion mit dem englischen IT Distributor Westcoast beteiligt. Komsa gehört mittlerweile zu Hemani Ventures Limited.

Joe Hemani, Aufsichtsrat der Komsa AG und Gründer der Hemani Ventures Limited, wünscht Burger viel Erfolg: "Mit Toni haben wir eine Führungspersönlichkeit an der Spitze, mit der wir unsere Vision für die Komsa gestalten können. Seine offene Art, sein strategisches Denken, sein Gespür für gutes Business passen hervorragend zur Komsa", meint der Aufsichtsrat.

Für den neuen CEO Toni Burger ist Komsa ein Paradebeispiel für Mut zur Veränderung und Geschwindigkeit. "Vor 5 Jahren haben die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Unternehmen neu erfunden und damit auch die Weichen in eine erfolgreichere Zukunft gestellt. Es macht mich stolz, genau dieses Team in meiner neuen Rolle verantworten zu dürfen", erklärt der neue Komsa-Chef

Fünfköpfiges Vorstandsgremium

Ab dem 1. April 2025 setzt sich der Vorstand der Komsa AG aus Toni Burger (Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, IT, Legal & Compliance), Ronny Tischer (Chief Services Officer), Steffen Ebner (Chief Sales Officer), Sven Mohaupt (Chief Operations Officer) und Katrin Haubold (Chief Human Resources Officer) zusammen.

Der Aufsichtsrat hat zum 01.04.2025 Tilo Markert (EVP Finance), Tobias Schill (EVP Services) und Dennis Wendt (EVP Supply) in das Executive Management Committee der KOMSA AG berufen. Sie ergänzen Joachim Streitberg (EVP IT & Sprecher des EMC), Gernot Graebner (EVP Processes & Projects) und Christoph Legat (EVP Solution).

