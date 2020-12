Sie wollen einen Stop-Motion-Film drehen - beispielsweise mit Lego-Figuren? Mit dem Programm Monkey Jam werden Sie zum Regisseur Ihres eigenen Stop-Motion-Films. Im Prinzip reihen Sie einfach Bild an Bild aneinander und dürfen den Film mit Musik oder Kommentaren (Dialog-Zeilen) unterlegen.

Die Einzelbilder erhalten Sie von Ihrer Digitalkamera - jedes Einzelbild will arrangiert und anschließend fotografiert werden. Bei Bedarf können Sie die Bilder noch bearbeiten und so beispielsweise für Spezialeffekte in Ihrem Film sorgen.

Wenn Sie für Ihr Projekt auf Lego-Figuren zurückgreifen wollen (auf Youtube gibt es prominente Umsetzungen dieser Idee) , ist der Lego Digital Designer enorm hilfreich. Mit ihm testen Sie vorab die Realisierbarkeit der gewünschten Modelle und ermitteln sogar den Preis für die Bausteine, die Sie insgesamt benötigen. Natürlich können Sie Stop-Motion-Filme auch mit anderen Motiven - etwa aus der Natur oder selbstgezeichnete - umsetzen.

Mit den Tools aus unserer Download-Galerie können Sie aber auch ein wenig Ahnenforschung betreiben oder angestaubtes PHP-Wissen aufpolieren (beziehungsweise neues Wissen aufbauen). Es finden sich viele Profi-Tools in der Galerie - etwa CAD-Programme - aber fast alle Programme lassen sich ohne Experten-Wissen bedienen. Und das Beste: Alle sind kostenlos und legal zum Download verfügbar.

Fehlt ein wichtiges Programm in unserer Aufzählung? Lassen Sie es uns wissen!

(PC-Welt)