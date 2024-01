Topi ist ein Fintech-Unternehmen, dessen technische Infrastruktur es Händlern und Herstellern ermöglicht, Hardware-Abos für ihre Business-Kunden anzubieten. Die Hardware-as-a-Service-Plattform erlaubt es Händlern und Systemhäusern, ihren Business-Kunden online, im Telesales oder im Store IT-Produkte bequem als Miete anzubieten. Dabei kann nicht nur der Zugang und die Refinanzierung, sondern auch die Versicherung und das Hardware-Management einfach auf der Plattform erledigt werden.

Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2021 von Charlotte Pallua und Estelle Merle gegründet und ist unter anderem von Index Ventures, Creandum und dem im Silicon Valley ansässigen TriplePoint Capital finanziert. Um weiter zu wachsen, hat sich Topi nun mit bekannten Gesichtern aus der IT-Branche verstärkt.

Leonard Coen ist neuer Vice President Partnerships bei Topi

Als Vice President Partnerships verstärkt das Topi-Team ab sofort Leonard Coen. Er war zuletzt als SVP Sales & Onboarding bei Solaris tätig war. Coen bringt langjährige Erfahrung und umfassende Expertise im Bereich B2B Sales und strategische Partnerschaften mit. Seine Hauptaufgabe wird darin bestehen, neue Elektronik-Händler und Systemhäuser für Topi zu gewinnen und strategische Partnerschaften mit OEMs (Originalgeräte-Hersteller) einzugehen.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Tätigkeit als VP Partnerships bei Topi", sagt Coen. "Strategische Partnerschaften sind ein elementarer Bestandteil von Topis Erfolgsgeschichte. Diese gilt es nun weiter auszubauen und zu skalieren, um Topi auf seinem Wachstumskurs zu bestätigen."

Wittland, Sperlich und Noulas verstärken Expertenteam

Topi verstärkt außerdem sein Expertenteam durch die Zusammenarbeit mit drei branchenbekannten "Strategic Advisors". Sie wurden sorgfältig ausgewählt, um Topi bei der Entwicklung seiner Go-to-Market-Strategie sowie bei Produkt- und Technologieinitiativen zu unterstützen. Bei den neuen Beratern handelt es sich um Robin Wittland, Jan Sperlich und Thanasis Noulas.

Robin Wittland blickt auf sieben Jahre Erfahrung bei Microsoft, als Senior Direktor einer Business Group, sowie über 20 Jahre als CDO, CMO, Head of Software Business und Aufsichtsratsmitglied bei der Wortmann AG zurück. Er hatte Microsoft im Frühjahr 2023 verlassen, um sich neue Aufgaben zu stellen.

Neben ihm verstärkt Jan Sperlich das Expertenteam von Topi. Sperlich leitete bis Juni 2023 den Apple-Händler Gravis und dort die enge Kollaboration mit Topi vorangetrieben. Sperlich, der inzwischen die Rolle des CCO beim Quantencomputer-Entwickler XeedQ bekleidet, soll Topi bei Markteintritts-Strategien und neuen Partnerschaften unterstützen.

Dritter neuer Berater ist Thanasis Noulas. Er war lange in leitenden Funktionen im Silicon Valley bei Airbnb, Uber und Netflix tätig, bevor er in das europäische Startup Umfeld wechselte. Zuletzt leitete er als VP Engineering bei Trade Republic den Engineering-Bereich.

"Das Team von Topi freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Industrieexperten und das zusätzliche Branchenwissen, welche dem Unternehmen helfen werden, sich als Führer im Bereich Hardware-as-a-Service in Europa zu etablieren und Wachstumsziele zu erreichen", so das Unternehmen in einer Stellungnahme.