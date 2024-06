Mietmodelle werden bei Geschäftskunden immer gefragter. Für den münsterländischen Onliner Office Partner ist es im Rahmen seiner Strategie für den B2B-Kundenbereich daher ein logischer Schritt, dieser Zielgruppe ein Device-as-a-Service-Modell anzubieten. "Wir verstehen uns als Partner an der Seite unserer Kunden und versorgen sie mit allem, was sie für ihren Geschäftserfolg benötigen. Dazu zählt neben state-of-the-art Technik nun auch die nötige Flexibilität, die es im B2B-Bereich häufig benötigt", erläutert Office-Partner-CEO Sven Osterholt.

Mit Topi hat Osterholt nun den passenden Partner gefunden, um den Geschäftskunden ein entsprechendes Angebot unterbreiten zu können. Osterholt will den Zugang zu Device-as-a-Service möglichst einfach gestalten.

Die gemeinsame Business-Miete wird zukünftig nicht nur vom Vertriebsteam des münsterländischen Unternehmens angeboten, sie ist als Zahlungsmethode auch im Office-Partner Onlineshop verfügbar. So sollen Geschäftskunden mit nur wenigen Klicks alle Informationen erhalten und die Miete schnell und digital abschließen können: "Wir freuen uns sehr, jetzt mit Topi loszulegen und unseren Geschäftskunden die Business-Miete anzubieten, online wie auch offline, egal, ob über unseren Shop oder durch unser starkes B2B-Vertriebsteam", kündigt der CEO an.

Flexible Laufzeiten

Für Topi-Geschäftsführerin Charlotte Pallua ist die Zusammenarbeit mit den Münsterländern ein weiterer Meilenstein auf dem Weg, kleinen und mittelständischen Unternehmen eine voll-digitale Miete anzubieten. "Geschäftskunden erhalten so ein höheres Maß an Flexibilität und einen verbesserten Cashflow. Außerdem leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Elektroschrott", betont sie. Sie schätzt an Office Partner das umfassende umfassendes Sortiment und das Engagement für innovative Lösungen. "Das macht sie zu einem super Partner für unsere Mission, IT-Miete für Unternehmen zugänglich und effizient zu gestalten", bekräftigt Pallua.

Die individuelle Mietlaufzeit zwischen sechs und 36 Monaten kann vom Geschäftskunden selbst ausgewählt werden. Alle Mietgeräte sind neu und werden nach Ablauf der Mietzeit über Topi-Partner in die Kreislaufwirtschaft weitergegeben. Ziel der Weiterverwertung ist es, Elektroschrott zu minimieren und Ressourcen zu sparen.

