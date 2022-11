Als Vertriebsleiter verantwortet Heiko Hübner bei Toplink künftig den Aufbau eines Partnerprogramms. Der Schwerpunkt liegt dabei zunächst auf dem im Abonnement vertriebenen cloud-basierenden Omnichannel Contact Center Yourix. Weitere personelle Verstärkung für die Channel-Betreuung soll demnächst verpflichtet werden. Sie wird dann auch dabei helfen, die anderen Toplink-Angebot rund um den Cloud-basierten digitalen Arbeitsplatz - darunter IP-basierte Telefonanschlüsse, Cloud-Telefonanlagen, UCC-Software, Internet-Access und Sicherheitslösungen - im Channel zu positionieren.

Heiko Hübner war zuletzt bei Nfon tätig. Zur Telekom-Tochter kam er durch deren Übernahme der Deutsche Telefon Standard (DTS) im Frühjahr 2019. Damals arbeitete er bereits sechs Jahre bei dem partnerorientierten Unternehmen. Zuvor war Hübner zehn Jahre bei Panda Security. Nun soll der Vertriebsspezialist für Toplink den Produktvertrieb über Partner orchestrieren.

"Toplink zählt mit Jahrzehnten an Expertise in Kommunikation nicht nur zu den Branchenpionieren der digitalen Telefonie, sondern heute vor allem zu den Vordenkern. Zu meinem Aufgabengebiet zählt auch die neue Lösung für Contact Center - Yourix -, die Unternehmen mit Kundenkontakt dabei unterstützt, diesen nahtlos auf allen modernen Kommunikationskanälen zu leiten und effizient nutzbar zu machen", sagt Hübner anlässlich seines Wechsels zu dem Darmstädter Unternehmen. Dessen Cloud-Lösung Yourix ermöglicht aus einer Anwendung heraus die gelenkte Kundenkommunikation per Telefon, E-Mail, Chat und Messenger.

"Die Telefon-Hotline ist längst von gestern"

"Die Telefon-Hotline ist längst von gestern, B2C-Kunden erwarten heute eine Vielzahl an Kanälen, auf denen mit einem Unternehmen interagiert werden kann", erklärt Toplink-Geschäftsführer Jens Weller. "Mit einer Cloud-Plattform decken wir das vollständig ab, erfüllen dabei alle Vorgaben zum Datenschutz und freuen uns, dafür viele Partner gewinnen zu können.

Yourix sei bei jedem Unternehmen mit Kundenkontakt einsetzbar und passe sich als Cloud-Plattform sowohl dem Bedarf von kleinen Unternehmen als auch Firmen mit mehreren Tausend Agents an. Als mögliche Kunden nennt Toplink etwa Energieversorger, Stadtwerke, E-Commerce-Unternehmen und Webshops, Kfz-Werkstattketten, die Gesundheitsbranche oder Reiseanbieter.

Diese Firmen könnten mt einem Contact Center nicht nur mehrere Kommunikationskanäle koordiniert anbieten, sondern auch vorhandenes Personal effizienter einsetzen - etwa wenn Expertenunterstützung benötigt wird. Toplink erwähnt als weiteres Argument, dass die Datenhaltung bei Yourix ausschließlich in Deutschland stattfindet, so dass "alle Kontaktmöglichkeiten zum Endkunden die gesetzlichen Anforderungen des Datenschutzes erfüllen".

