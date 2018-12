Der Diplom-Informatiker ist seit Oktober 2018 als zweiter Vorstand bei der Netfox AG. Torsten Dargers soll ab April 2019 die Nachfolge des Vorstandsvorsitzenden Dr. Ortwin Wohlrab antreten. Wohlrab beendet dann seine aktive Zeit im Unternehmen nach über 40 erfolgreichen Jahren.

Der Sicherheitsstratege war zuvor Leiter der IT-Sicherheit bei Lunar, der IT-Tochter der Edeka-Gruppe und bringt einschlägige Branchen-Erfahrung in den strategischen Anliegen des Handels mit ein. Weitere Stationen in der Karriere waren bei Unternehmen wie McAfee oder Clearswift. Seine Security-Kenntnisse konnte er auch im Verlagswesen bei Springer und Bauer einsetzen.

"Wir begleiten unsere Kunden traditionsgemäß als langjähriger Partner in ihrem Geschäftsfeld", so Dr. Ortwin Wohlrab, Vorstandsvorsitzender der Netfox AG: "Mit Torsten Dargers werden wir unsere Expertise weiter schärfen und unsere Kunden auch weiterhin bei der Transformation ihrer IT und besonders in Sicherheitsfragen fokussiert unterstützen."

"Ich bin angetreten, die Erfolge der Netfox AG fortzuführen und einen Beitrag zu leisten, um unsere Kunden über unsere Produkte und Dienstleistungen erfolgreich in die digitale Zukunft zu führen und dabei vermeintliche Grenzen zu überschreiten", so Torsten Dargers.