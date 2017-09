Die Starline Computer GmbH aus Kirchheim unter Teck will den Bereich ihrer Server-Lösungen auszubauen und hat sich dazu Torsten Schmidt als zusätzlichen Experten an Bord geholt. Der leidenschaftliche Snowboarder kommt von der Tübinger Transtec AG, wo er in gleicher Position als Produktmanager arbeitete.

Torsten Schmidt war in den letzten acht Jahren nach seiner Ausbildung in der IT-Branche unter anderem für strategisches Produktmanagement, Service Design und Produkt-Controlling zuständig. Der gelernte Fachinformatiker kümmerte sich zudem um die technische und kaufmännische Betreuung eines internationalen Vertriebsteams, analysierte den Wettbewerb und beobachtete den Markt.

Weiterhin gehörte die Koordination und Unterstützung des internen Engineerings, des Marketings, des Einkaufs und des technischen Supports zu Schmidts bisherigen Aufgaben.

Die Starline Computer GmbH freut sich, in Torten Schmidt einen technisch versierten und erfahrenen Mitarbeiter für ihre Abteilung Server & Storage gefunden zu haben. (KEW)