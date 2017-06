An der Spitze der hundertprozentigen Fujitsu-Tochter PFU (EMEA) Limited mit Hauptsitz in London steht ab sofort Toru Maki als President und CEO. In dieser Funktion soll er die Position als führender Hersteller zur Dokumentenerfassung in EMEA weiter auszubauen. Dabei soll nicht nur das Wachstum des Hardware-Geschäfts im Fokus stehen, sondern auch die Softwarelösungen sowie professionelle Dienstleistungen.

Maki kam vor 35 Jahren zu Fujitsu und war seitdem in verschiedenen Positionen des Finanz- und Verwaltungsbereichs sowie leitenden Funktionen in der Sparte Dokumentenscanner des Konzerns tätig. Zuletzt verantwortete er das Scanner-Geschäft in Indien und war als Senior Director für den internationalen Vertrieb zuständig.

"PFU hat den Fokus schon immer auf die eigene Innovationskraft gelegt und kundenorientierte Technologie entwickelt. So behaupten wir unsere Spitzenposition in der Branche", sagt Toru Maki, President und CEO von PFU (EMEA) Limited. "Als President möchte ich darauf aufbauen. Außerdem ist es mein Ziel, unsere Kundenbeziehungen noch weiter zu vertiefen und ein gründliches Verständnis für ihre Geschäftsanforderungen zu entwickeln." (KEW)