Toshiba Electronics hat die Serie MG08 seiner Enterprise Capacity HDDs angekündigt. Mit einer Speicherkapazität von 16 Terabyte sind es die derzeit größten Festplatten. Sie bieten laut Hersteller gegenüber ihren Vorgängern und dem Mitbewerb eine höhere Speicherdichte und verbesserte Energieeffizienz. Erste Muster sollen Kunden noch im Laufe des ersten Quartals 2019 erhalten.

Die HDDs der Serie MG08 arbeiten mit Conventional-Magnetic-Recording (CMR) und sind für gemischte Workloads aus zufälligen sowie sequenziellen Lese- und Schreibzugriffen ausgelegt. Bedarf sieht Toshiba Electronics sowohl in Cloud- als auch traditionellen Rechenzentren. Die 3,5-Zoll-Laufwerke erreichen 7.200 rpm und sind für eine Arbeitsbelastung von bis zu 550 TB pro Jahr konzipiert. Sie werden mit SATA- oder SAS-Schnittstelle ausgeliefert. Als MTTF nennt der Hersteller 2,5 Millionen Stunden.

Mit der MG08-Serie stellt Toshiba Electronics die zweite Generation Helium-versiegelter HDDs vor. Die erste war die MG07SCA-Serie mit Modellen mit 12 und 14 Terabyte. Sie sind seit August 2018 verfügbar.

Bei der zunächst von Western Digital beziehungsweise dessen Tochterunternehmen HGST genutzten Technologie wird bei den Laufwerken während des Produktionsprozesses die im Gehäuse enthaltene Luft durch Helium ersetzt. Da das Edelgas eine geringere Dicht als Luft aufweist, reduzieren sich Strömungseffekte im Gehäuse und werden Lager und Motoren durch mechanische Effekte weniger stark belastet. Zudem lassen sich Vibrationen und daraus resultierende Geräusche vermindern und verringert sich der Energieverbrauch gegenüber herkömmlichen Festplatten.

Allerdings ist es erforderlich, die Festplattengehäuse hermetisch abzuschließen, damit das Helium nicht entweichen kann. Dafür nutzt Toshiba Electronics laut Larry Martinez-Palomo, General Manager der HDD Business Unit, einen eigenentwickelten Präzisions-Laserschweißprozess. Martinez-Palomo zufolge werden die neuen Festplatten durch ihre Energieeffizienz dazu beitragen, die Gesamtbetriebskosten (TCO) "von Storage-Infrastrukturen für Anwendungen in Bereichen wie Data Protection, Big-Data-Aggregation oder digitale Archivierung zu verringern."

