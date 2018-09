Die Kopierersparte der Toshiba-Gruppe, Toshiba TEC, hat den Aschaffenburger Büromaschinenhändler Büpak übernommen. Damit wolle man die Strategie fortsetzen, gezielt Fachhandelshäuser in Regionen zu übernehmen, in denen man nicht präsent ist, teilt das Unternehmen mit. Bereits 2011 kaufte der Hersteller das Fachhandelshaus J. Fuhrmann Büro-Center, das heute als Toshiba TEC Niederlassung Hamburg geführt wird.

Die nun übernommene Büpak GmbH soll zunächst unter der bestehenden Firmierung weitergeführt werden. In den kommenden Monaten steht dann die Umwandlung in eine Toshiba-TEC-Niederlassung an. Büpak wurde 1980 gegründet und beschäftigt derzeit 25 Mitarbeiter.

Unterstützung weiterhin gewährleistet

Mit der Übernahme verlässt der bisherige Inhaber und Geschäftsführer Christof Wegerle die Büpak. Uwe Lippke, bisher Vertriebsleiter und Prokurist, übernimmt die Leitung der neuen Niederlassung. "Mit dieser erneuten Akquisition kommen wir unserem Ziel einer flächendeckenden Präsenz in Deutschland einen großen Schritt näher. Gerade im Großraum Frankfurt war Toshiba bisher unterrepräsentiert", erläutert Toshiba-Tec-Geschäftsführer Michael Becker. Man habe mit Büpak einen "besonders in den Bereichen MDS und Solutions kompetenten Fachhändler" gefunden. "Wir sind sicher, dass das Team mit seiner jahrelangen Erfahrung unser Lösungsangebot e-CONCEPT in diesem Ballungsgebiet erfolgreich weiter nach vorne bringen wird", meint der Toshiba-TEC-Chef.

Büpak vertreibt bisher Druck- und Kopiersysteme von Kyocera, Ricoh und Brother sowie Dokumentenmanagement-Lösungen von Docuware. Laut Niederlassungsleiter Uwe Lippke fanden mit den bisherigen Lieferanten noch keine Gespräche statt. Diese sollen nun erfolgen. Natürlich habe Toshiba TEC "Interesse an der Vermarktung" der eigenen Systeme. Die Unterstützung der Kunden mit den bisherigen Produkten sei aber jederzeit gewährleistet.