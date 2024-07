Der Netzwerkhersteller TP-Link erweitert sein Angebot an Wi-Fi-7-tauglicher Hardware um den Mittelklasse-Router Deco BE65. In der Spitze soll er im WLAN Übertragungsraten von 9,2 GBit/s erreichen. TP-Link bietet mit dem Deco BE65-5G auch eine Variante des Routers mit integriertem 5G-Modem an. Dank Multi-Link-Operation (MLO) können die Router zudem gleichzeitig Daten über verschiedene Bänder und Kanäle senden sowie empfangen.

Integration ins Mesh

Der BE65 verfügt zudem über vier 2,5-Gigabit-Ports, beim Schwestermodell BE65-5G sind es drei, um verkabelte Endgeräte direkt an den Router anschließen zu können. Beide Modelle sind Mesh-tauglich. Zusätzliche Netzwerkhardware wird automatisch ins Mesh integriert und dann vom Router verwaltet.

Zwischen mehreren Access Points (APs) im lokalen Netz bauen die Router einen drahtlosen oder auch kabelgebundenen Backhaul auf, der den Gesamtdurchsatz verbessert und Latenzen reduziert. Eine in die Router zudem integrierte Künstliche Intelligenz (KI) überwacht nach Angaben des Herstellers die Signalstärken sowie die aktuellen Netzwerkbedingungen und führt automatisch Optimierungen durch.

TP-Link bietet den Deco BE65 einzeln oder im Set mit zwei oder drei Modellen an. Den Deco BE65-5G gibt es nur einzeln. Der UVP für den Deco BE65 liegt bei 349 Euro, der für das Schwestermodell bei 599 Euro. Als Bezugsquellen für die neuen Router listet die Handelsvergleichsplattform ITscope unter anderem Komsa, Octo IT und everIT auf. Bei Jacob Elektronik befinden sie sich im Außenlager, bei Notebooksbilliger sind sie auftragsbezogen verfügbar.