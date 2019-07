Die größte Spielemesse der Welt öffnet am 20. August 2019 ihre Pforten. Mit dabei ist auch in diesem Jahr wieder gamescom jobs&karriere - die Karriereplattform der gamescom. Zahlreiche Unternehmen, darunter Nintendo, Mercedes-Benz Consulting, das Bundeskriminalamt, Ernst & Young, Medion und die Bundeswehr stehen den Besuchern Rede und Antwort rund um die Themen Jobeinstieg, Ausbildungsmöglichkeiten und die vielfältigen, beruflichen Perspektiven in der IT- und Spielebranche. Auf der Suche nach den Talenten von Morgen haben die Firmen wieder die besten Karrierechancen, vom Praktikum über Ausbildungsplätze bis hin zur Führungsposition im Gepäck. Ob für Schüler, Studenten, Berufsanfänger oder Professionals - bei gamescom jobs & karriere kann jeder seinen Traumjob finden.

Das Besondere bei jobs&karriere: Nicht die Jobsuchenden bewerben sich bei den Firmen, sondern die Firmen bewerben sich bei den Jobsuchenden. Über 20 Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, vom Automobilhersteller über die Unternehmensberatung bis hin zu Bundesbehörde, stellen sich den Talenten von Heute und Morgen als potenzielle Arbeitgeber vor. Damit sich die Messebesucher auch einen guten Eindruck von ihren möglichen zukünftigen Arbeitgebern verschaffen können, bringen die Unternehmen verschiedene Gewinnspiele und Aktivitäten mit, die den Austausch und das Kennenlernen erleichtern.

Basketball und Youtuber

Der führende Verarbeiter für Kunststoffe und Polymer-Lösungen Rehau zum Beispiel lockt, wie im letzten Jahr, die jungen Talente mit einer Basketball-Challenge an seinen Stand. Und zwar nicht als VR-Spiel oder an der Konsole - nein, hier wird mit echtem Ball am echten Korb um tolle Preise gezockt! Beim Personaldienstleister Studitemps, Betreiber von Deutschlands größter Online-Jobbörse für Studenten, Jobmensa, können Bewerbungsunterlagen einem professionellen Check unterzogen werden und alle Fragen rund um die perfekte Bewerbung werden hier beantwortet.

Die Bundeswehr setzte bei jobs&karriere den thematischen Schwerpunkt bei der digitalen Ausbildung. Hierunter fallen die Digitalisierung von Ausbildungsabschnitten und das Thema Cybersecurity. Und der Automobil- und Luftfahrtzulieferer Bertrandt hat zwei Youtuber eingeladen, die an ihrem Stand sprechen werden. Am gamescom-Samstag (24. August) können die Besucher um 11:00 Uhr Youtuber Bootstrapper zum Thema "Du wurdest gehackt und weißt es vermutlich nicht" reden hören, und um 15:00 Uhr folgt dann Youtuber The Morpheus Tutorials mit einem Vortrag zum Thema "Machine Learning in der Praxis - Erwartete und unerwartete Herausforderungen".

Komm also vorbei und lass Dich von den über 20 Firmen davon überzeugen, dass eine Karriere in der IT- oder Spielebranche nicht nur Spaß macht, sondern außerdem zum Greifen nah ist. Die Ausstellerfläche von gamescom jobs&karriere befindet sich in Halle 10.02, Stand B28-C28 - wir freuen uns auf Dich!