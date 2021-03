Im Rahmen seines virtuellen Channel Kick-Off 2021 hat Trend Micro auch besondere Leistungen seiner Vertriebspartner und Distributoren in Deutschland im vergangenen Jahr gewürdigt. Erstmals gab es dabei Preise in den neuen Kategorien "Bester MSP" und "Best Cloud Accelerator". Dass die eingeführt wurden zeigt deutlich, wohin die Reise bei dem IT-Security-Anbieter geht.

Im Rahmen der Veranstaltung informierte das Management-Team von Trend Micro Deutschland etwa 300 Teilnehmer über die Pläne des Unternehmens. Insbesondere der Ausbau des Service-Geschäfts im Channel hat demnach "strategische Priorität". Im Mittelpunkt steht dabei das kürzlich erneuerte Angebot von Trend Micro für XDR (Extended Detection and Response) sowie der gesamte Bereich Cloud Security.

"Wir sind überaus stolz darauf, so zuverlässige und engagierte Partner an unserer Seite zu haben. Ihre langjährige Erfahrung ist eine Bereicherung für Trend Micro und eine wichtige Grundlage unseres Erfolgs", erklärt Christina Decker, Head of Channel and Alliances bei Trend Micro Deutschland.

Spannend waren zudem die Videos von Partnern, Distributoren und dem Trend Micro Channel-Team, in denen gezeigt wurde, wie die Akteure im Channel mit der Corona-Krise zurechtkommen - und welche neuen Chancen sich ihnen dadurch eröffnen. Abschließend wurden in insgesamt sechs Kategorien Auszeichnung an die darin jeweils erfolgreichsten des Trend-Micro-Partner des Jahres 2020 verliehen.