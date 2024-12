Anfang des Jahres hat Trend Micro hat seine Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz in der neu geschaffenen Business Unit DACH zusammengefasst. Sie leitet Hannes Steiner, die Verantwortung für den Channel in der Region hat Nicholas Pook übernommen.

Da ist es nur logisch, dass die diesjährigen Partner-Awards nicht mehr länderspezifisch, sondern aus Sicht der Business Unit DACH für die gesamte DACH-Region vergeben werden. Außerdem sind einige Kategorien neu hinzugekommen. Sie sollen den Aufbau strategischer Partnerschaften, den Erwerb von Kompetenzen und den Ausbau des Service-Geschäfts honorieren.

"Wie die gesamte Security-Branche befindet sich auch unser Partner-Ökosystem in einer Phase der grundlegenden Transformation hin zu ganzheitlichen Sicherheitsarchitekturen und neuen Service-Angeboten", sagt Nicholas Pook, Head of Partner Management & Cloud Alliances DACH bei Trend Micro. "Wir sind dankbar dafür, dass wir so engagierte Partner haben, die unsere Plattformstrategie mittragen und erfolgreich zu unseren gemeinsamen Kunden bringen."

Dafür seien die Partner Awards verliehen worden. Offiziell bekannt gegeben wurden sie kurz vor Weihnachten, übergeben aber bei Gelegenheit persönlich - sei es auf Messen oder bei Besuchen bei den Partnern vor Ort.